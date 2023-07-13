Pamukkale Belediyesi spora ve sporcuya verdiği değerle, her yaştan gence yepyeni ufuklar açmaya devam ediyor. Belediyenin ücretsiz spor kurslarında eğitim alan 5 genç ilk müsabakalarında şampiyon oldu.

Pamukkale Belediyesi’nin ücretsiz spor kurslarında eğitim alan gençler branşlarında ilk şampiyonluklarını aldılar. Pamukkale Belediyesi tarafından her dönem düzenlenen ücretsiz kurslar gençlerin yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda sevdikleri branşta kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri’nde açılan ücretsiz boks kursunda eğitim alan 5 genç, ilk müsabakalarında derece alarak, Türkiye Şampiyonası’na gitme fırsatını elde ettiler.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Gençlerimizin başarı haberi bizleri çok gururlandırdı. Aktepe Sosyal Tesisleri’mizin bölgemize kazandırırken hayallerimizden biri de gençlerimizin spora ilgisinin artırabilmekti. Bugün geldiğimiz noktada, tesisimizde açtığımız ücretsiz kurslardan şampiyonlar yetişiyor. Ne mutlu bize” dedi.

“Belediyenin bu imkanları ücretsiz sunması çok güzel”

Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri’nde ücretsiz birçok branşta kurslar devam ederken, boks branşında eğitim alan gençler ilk şampiyonluklarını aldılar. Pamukkale Belediyesi ücretsiz boks kursunda antrenörlük yapan Rafet Kütük, Alt ve Üst Minikler Denizli Şampiyonası’na katılan 5 sporcunun hepsinin de altın madalya kazandığını söyledi. 27 yaşında Türkiye’nin en genç ve Denizli’nin ilk üçüncü kademe boks antrenörü olan Rafet Kütük, 9 yaşından bu yana boks yaptığını ve gençlere boksun bir spor olduğunu anlatarak öğretmenin çok güzel olduğunu belirtti. Kütük, “Pamukkale Belediyesi çatısı altında, boks sporuna ilgi duyan gençlerimize boks dersleri veriyoruz. Şu anda 40-50 sporcumuz var. Ben aynı zamanda Denizli il temsilcisiyim. Aktepe Sosyal Tesisleri, Pamukkale Belediyesi’nin bölgeye kazandırdığı çok güzel bir tesis oldu. Tesis, spora ilgi duyan herkese hitap ediyor. Belediyenin bu imkanları ücretsiz sunması çok güzel” dedi.

Kütük, boks branşında yaklaşık 6 aydır eğitim alan 5 sporcusunun kendi yaş ve kilolarında şampiyonluk elde ettiğini söyleyerek, “Kısa bir sürede sporcularımız çok güzel derece yaptılar. Bu sporcularımız Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Pamukkale Belediyesi’nin Aktepe Sosyal Tesisleri’ndeki imkanlar ile bu ücretsiz kursları olmasaydı, sporcularımız bu başarıyı elde edemezdi. Bu başarıda Belediye Başkanımız Avni Örki’nin katkısı yadsınamaz. Başkanımız Avni Örki’ye destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

5 genç kendi yaş ve kilosunda şampiyon oldu

Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri’ndeki ücretsiz boks kursunda eğitim alan gençler, Alt ve Üst Minik Denizli Şampiyonası ile liseler arası ve gençlerde il seçmesinde birinci oldu. 17 yaşında hem liseler arası hem de gençler il şampiyonu olan Aleyna Arıkan, “Burada 6 aydır eğitim görmekteyim. İki üç aylık gibi kısa bir sürede 2 kategoride şampiyon oldum. Önce 60 kilo gençlerde, sonrasında liseler arasında şampiyonluk kazandım. Pamukkale Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

49 kiloda küçüklerde Muhammet Ali Taşkın, 30 kiloda Yusuf Tuna Arıkan, 42 kiloda Ömer Öner, 40 kiloda Abdullah Demir şampiyon oldular.