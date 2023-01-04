Spor kenti olma yolunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, kış döneminde her yaştan gence spor yapma imkanı sunuyor. Aktepe Sosyal Tesisleri ile ilçedeki spor tesislerinde toplam 5 bin 500 genç spor ve kültürel etkinliklere katılıyor.

Spor kenti olma yolunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, kış döneminde her yaştan gence spor yapma imkanı sunuyor. Aktepe Sosyal Tesisleri ile ilçedeki spor tesislerinde toplam 5 bin 500 genç spor ve kültürel etkinliklere katılıyor.

Pamukkale Belediyesi, her yaştan vatandaşa göre kurslar düzenlemeye devam ediyor. El sanatları, yabancı dil, halk oyunları ve benzeri kursları ilçenin çeşitli noktalarında açan Pamukkale Belediyesi, spor başta olmak üzere yeni kurslar açarak ulaştığı vatandaş sayısını artırıyor. Aktepe mahallesinde hizmet vermeye başlayan Aktepe Sosyal Tesisleri’nde birçok branşta kurslar açıldı. Kick boks, dart, boks, jimnastik, karate, güreş, masa tenisi, klasik ve geleneksel okçuluk, pilates, tenis, voleybol, judo ve satranç ile engelli bireylere özel kurslar Aktepe Sosyal Tesisleri’ndeki salonlarda gerçekleşiyor. Yine aynı yerde gitar, saz ve robotik kodlama kursları da yapılıyor. Akvadi Futbol Sahası’nda futbol kursları gerçekleşirken, yine Akvadi Tenis Kortu’nda tenis branşındaki çalışmalar yapılıyor. Voleybol branşındaki çalışmalar ise Aktepe 15 Temmuz Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşiyor.

İlçenin her noktasında spor var

Pamukkale Belediyesinin kursları sadece bunlarla kalmıyor. Gençlik ve Spor Pamukkale İlçe Müdürlüğü’nün de katkılarıyla ilçenin çeşitli noktalarında da kurslar düzenleniyor. Yaz döneminden çalışmalara katılmaya devam eden yaklaşık bin 200 sporcu ile birlikte aktif olarak spor ve kültür kurslarına katılan kursiyer sayısı yaklaşık 5 bin 500 oldu.

“Pamukkale spor kenti oluyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yaşayan her yaştan birey için çeşitli kurslar açtıklarını ifade ederek, “Düzenli olarak açtığımız ve yıl boyu devam eden el sanatları, yabancı dil, halk oyunları ve benzeri kurslarımız aralıksız sürüyor. Bunun yanında spor ve kültür kurslarımızı da açtık. Yaz döneminde büyük ilgi gören kurslarımıza katılım giderek artıyor. Amacımız Pamukkale’yi spor kenti haline getirmek. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurslarımıza katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.