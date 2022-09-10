Pamukkale Belediyesi’nin her dönem açtığı ücretsiz kurslar kadınlara yeni ufuklar açıyor. Belediyenin ücretsiz kurslarında eğitim alan kadın girişimciler ürettikleri ürünleri satmaya devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi’nin her dönem açtığı ücretsiz kurslar kadınlara yeni ufuklar açıyor. Belediyenin ücretsiz kurslarında eğitim alan kadın girişimciler ürettikleri ürünleri satmaya devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından her dönem düzenlenen ücretsiz kurslar kadınların el becerilerini geliştirmesine ve ev ekonomilerine destek olmalarını sağlıyor. Kadınından, engellisine, çocuklardan, emeklilere, çalışanlardan ev hanımlarına kadar her kesimin kendi ilgi alanı ve becerisine uygun kurs bulabildiği Pamukkale Belediyesi’nin ücretsiz kursları meyvesini veriyor. Bugüne kadar birçok kadının ev ekonomisine destek olabilmelerine olanak sağlayan belediyenin kurslarında eğitim alan Özlem Çakar, kendi işyerini açtı. Pamukkale Belediyesi kursiyerlerinden kadın girişimci Özlem Çakar’ın açtığı Doğal Taş Atölyesi’nin açılışını Belediye Başkanı Avni Örki gerçekleştirdi.

“Yeteneğini sergi açarak halka sundu”

Bugüne kadar birçok kadının kurslar sonrasında ürettikleri ürünleri evlerinden satış yaparak ev ekonomilerine destek sağladığını dile getiren Başkan Örki, “Pamukkale Belediye Başkanı olarak çok mutlu olduğum bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Özlem Hanım bizim belediyemizin kurslarına katılan kursiyerlerimizden, girişken bir hanımefendi. Onun gibi çok kursiyerimizde var. Özlem hanım 2021 yılında bizim kurslarımıza başladı. Bu eğitimler sonrasında içinde olan yeteneği, profesyonel öğreticilerimiz ile birlikte işlendi. O pırlanta yetenek ortaya çıkmış oldu. Sonrasında Özlem Hanım bu yeteneğini sergi açarak halka sundu olumlu dönüş alınca, girişimci kişiliğiyle Denizli’mizde güzel bir iş yerinin sahibi oldu. Yüce rabbim sanatını daim eylesin, bol kazançlar nasip etsin, işleri bereketli olsun. Darısı diğer kursiyerlerimizin başına. Açılan iş yerinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

“Kurs sayesinde meslek sahibi oldum”

Pamukkale Belediyesinin kurslarına katılan kadın girişimci Özlem Çakar, Pamukkale Belediyesi’nin kursu sayesinde meslek sahibi olduğunu ifade ederek, “2021 yılında Pamukkale Belediyesinin düzenlediği kursa katıldım. Kurs ortamımız çok güzeldi, bir aile ortamıydı. Örgü ile başladım daha sonra takıya, doğal taşa yönlendim. Takı yapmayı hiç bilmiyordum, doğal taşları bilmiyordum. Pamukkale Belediyesinin ücretsiz kursu sayesinde takı yapmayı, doğal taşları kullanmayı öğrendim. Belediyemizin desteği ile diğer kursiyer arkadaşlarımızla birlikte Seyir Tepesi’nde sergiler açtım. Daha sonra da bir takı dükkanı açmaya karar verdim. Belediyemizin kursu sayesinde bir meslek sahibi oldum. Böyle bir imkân sağladığı için Pamukkale Belediyesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.