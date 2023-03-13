Pamukkale Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde yaraları sarma çalışmaların katılmaya devam ediyor. İlk günden bu yana deprem bölgesinde olan Pamukkale Belediyesi, gönüllülerden oluşan ekibini Hatay’a gönderdi.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından, bölgede devlet millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor. Pamukkale Belediyesi de ilk günden bugüne deprem bölgesinde görev alarak, gerekli destek çalışmalarına katkıda bulunuyor. Son olarak, Pamukkale Belediyesi personellerinden oluşan 30 kişilik yerel destek ekibi Hatay’a uğurlandı. Çadır ve konteyner kurulumu, lojistik ihtiyaç ve malzeme dağıtımı konusunda destek olmak amacıyla yolan çıkan Pamukkale Belediyesi personelleri Hatay’da görev alıyorlar.

“Yerel destek ekibi devam edecek”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, deprem bölgesinde yaraların sarılması noktasında devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, “İlk günden bu yana depremzedelere kardeşlerimize daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz sorusunu sorarak hareket ediyoruz. Bakanlıklarımızın çalışmaları hedefinde personel ve ekipman desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu Ramazan’da Pamukkale’den Hatay’a oyuncak köprüsü kuruyoruz. Son olarak da, belediye personellerimizden oluşan 30 kişilik yerel destek ekibimiz Hatay’a yola çıktı. Personellerimiz, çadır, konteyner kurulumu, lojistik ihtiyaç ve malzeme dağıtımı konusunda destek olacaklar. Millet olarak ne büyük felaketleri birlikte atlattık. Bu felaketin acısı elbette dinmeyecek ama bir şekilde, yaralarımızı hep birlikte devlet millet el ele saracağız” dedi.