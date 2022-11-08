Denizli’de Pamukkale Belediyesinin önceki yıllarda olduğu gibi 2022-2023 eğitim öğretim döneminde de ortaokul ve lise öğrencilerine vereceği eğitim yardımı başvurularının sonuçları açıklandı.

Denizli’de Pamukkale Belediyesinin önceki yıllarda olduğu gibi 2022-2023 eğitim öğretim döneminde de ortaokul ve lise öğrencilerine vereceği eğitim yardımı başvurularının sonuçları açıklandı.

Denizli’de eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesinin öğrencilere yönelik destekleri devam ediyor. Önceki yıllarda olduğu gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılında da Pamukkale ilçesinde ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine 8 ay boyunca yapılacak olan eğitim yardımı sonuçları belli oldu. Eğitim yardım başvuruları belediyenin resmi internet adresinden 30 Eylül tarihine kadar yapılırken, 3 bini aşkın başvuru arasında yapılan değerlendirme sonunda eğitim yardımı almaya hak kazanan 2 bin 500 kişi belirlendi. Pamukkale ilçe sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi, devlet okullarında okuyan 2 bin 500 öğrenciye 8 ay boyunca aylık 250 TL ödeme yapılacak. Başvuru sahipleri belediyenin resmi internet adresinde bulunan linkten giriş yaparak vatandaşlık numarası bilgileri ile eğitim yardımı almaya hak kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek. Eğitim yardımı alma hakkını kazanan öğrencilere mesaj ile izlenecek yol hakkında bilgiler iletilecek. Öğrenciler adına açılacak olan hesapların kartları dağıtılarak eğitim yardımı düzenli olarak hesaplara aktarılacak.

“2 bin 500 ihtiyaç sahibi öğrencimize 8 ay boyunca 250 TL eğitim yardımı yapacağız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitimin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi bu yılda ilçemizde 2 bin 500 öğrencimize eğitim yardımı veriyoruz. Bu konuda alınan başvurular titizlikle incelendi ve eğitim yardımı almaya hak kazanan isimler belli oldu. Lise ve ortaokulda okuyan 2 bin 500 ihtiyaç sahibi öğrencimize 8 ay boyunca 250 TL eğitim yardımı yapacağız. Pamukkale Belediyesi olarak eğitim konusunu önemsiyoruz. Bir taraftan okullar yaparak eğitime destek sağlarken bir taraftan da okullarımızın eksikliklerini gideriyoruz. Bunun yanında geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize de destek sağlıyoruz. Bu desteğin kıymetli öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.