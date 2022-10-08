Denizli Pamukkale Belediyesine bir önemli ödül daha aldı. Ankara’da “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla yapılan “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Gençlik, Spor ve Yazılım kategorisinde Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri “Genç Belediye Ödülü”ne layık görüldü.

Denizli Pamukkale Belediyesine bir önemli ödül daha aldı. Ankara’da “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla yapılan “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde Gençlik, Spor ve Yazılım kategorisinde Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri “Genç Belediye Ödülü”ne layık görüldü.

Pamukkale Belediyesi önemli projeleriyle ödüller almaya devam ediyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından büyükşehir ile ilçe belediyelerinin katılım sağladığı “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”ne Pamukkale Belediyesi adeta damgasını vurdu. “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gerçekleşen festivalde projeler de yarıştı. Pamukkale Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Aktepe Sosyal Tesisleri, Başkent’te yapılan değerlendirme sonunda “Gençlik, Spor ve Yazılım Kategorisi”nde “Genç Belediye Ödülü”ne layık görüldü. Pamukkale Belediyesi’ne ödülü düzenlenen törenle verildi.

Sporda şampiyonluklara ambargo koydular

Pamukkale Belediyesi, festival çerçevesinde yapılan turnuvalarda da adını başarıyla duyurdu. Ayak tenisi branşında Pamukkale Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk elde etti. 5x5 futbol turnuvasında da Pamukkale Belediyesi güçlü rakiplerini geride bırakarak şampiyon olurken, takımın sporcularından Batuhan Cesur 8 golle gol krallığını elde etti. Pamukkale Belediyesi masa tenisi takımları ise yapılan turnuvada ilk 2 sıraya adeta ambargo koydu. Festivale katılan takımların mücadele verdiği bir başka branş olan penaltı yarışmasında ise Pamukkale Belediyesi üçüncülüğü elde etti.