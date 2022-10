Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında 2023 yılı bütçesi 1 Milyar 250 Milyon TL olarak belirlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu hizmette ve projelerde artışın bütçesidir” dedi.

Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı 2. Birleşiminde 2023 yılı tahmini bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kalem kalem gelir ve gider tablosunu meclis üyeleri ile paylaşarak, 2023 yılının proje ve hizmetlerde artış yılı olacağını belirtti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2023 yılı bütçesiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada, “Yeni yılda bu yılda yaptığımız projelerin daha fazlasını yapmayı planlıyoruz. Projelerimizi kat be kat artırıyoruz. Bu bir seçim bütçesi değil, hizmet artışının bütçesidir. 2023 yılı bütçesindeki rakamsal artışı hayat pahalılığı ile değil, hizmet çokluğuyla, hizmet kalitesinin artması ile sosyal etkinlik, faaliyet ve desteklerdeki artışla açıklayabiliriz. 2023 yılında devasal bir üstyapı hamlesiyle Pamukkale’mize hizmet götüreceğiz. Yepyeni projelere imza atacak, devam etmekte olan projelerimizi tamamlamış olacağız. Bununla birlikte gıda desteğimiz, yem desteğimiz artacak. Turizmden, kültüre, spora, tarıma, hayvancılığa her alanda ilçemizi en iyiler listesinde daha da yükseklere çıkartacağız. Göreve geldiğimiz günden bugüne milletimizin refahını gözettik. Bundan sonra da vatandaşımızın mutluluğu, refahı için gayretlerimiz sürecek. Her bir adımımız daha da güzel bir Pamukkale için. 2023 bütçemiz tüm ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.