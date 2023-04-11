Pamukkale Belediye Meclisi Nisan ayı 2. birleşimi gerçekleşti. Toplantıda 2022 yılında yapılan çalışmaları kapsayan faaliyet raporu meclis tarafından kabul edildi. Ayrıca mecliste 1 yıl boyunca görev yapacak olan Encümen üyeleri ile İhtisas Komisyonları üyeleri seçimle belirlendi.

Pamukkale Belediye Meclisi Nisan ayı oturumu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin başkanlığında yapıldı. Pamukkale Belediyesinin 2022 yılı faaliyetlerini kapsayan rapor Belediye Meclis Salonu’ndaki birleşimde görüşüldü. Başkan Avni Örki, kalem kalem 2022 yılındaki faaliyetleri detaylı bir şekilde meclis üyelerine anlattı. Yapılan değerlendirmeler sonrası gerçekleşen oylama ile Pamukkale Belediyesi Faaliyet Raporu kabul edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2022 yılının faaliyetlerinin yer aldığı raporun hazırlanmasında önemli bir emeğin olduğunu söyleyerek “2022 dolu dolu hizmetlerle geçti. Birçok alanda muhteşem çalışmalar gerçekleştirdik. İşçisinden, memuruna, amirinden, başkan yardımcılarıma tüm arkadaşlarımın büyük emekleri ile büyük faaliyetler gerçekleştirdik. Sadece geçtiğimiz 2022 yılında birbirinden önemli 7 adet ödül kazandık. Sağlıktan, spora, turizmden, tarıma vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanında olduk. 2023 yılında da aynı şekilde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Komisyon Üyeleri Seçildi

Pamukkale Belediye Meclisi’nde 1 yıl boyunca görev yapacak olan encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi gerçekleşti. Gizli oyla yapılan encümen üyeleri seçiminde 22 oy alan Rahmi Taşdan ve Recep Uzunca ile 22 oy alan Erkan Tıkıroğlu seçildi. İhtisas Komisyonlarında seçimler ise açık oyla gerçekleşti. Buna göre Birol Konak, Dilaver Yardım, Işık Yalçın, Bilal Güner ve Emin Tekin Plan ve Bütçe Komsiyonu’na seçilirken, Hüseyin Kaya, Recep Uzunca, Kudret İncesöz, Server Munis ve Süleyman Sırrı Kaya İmar Komisyonu’nu oluşturdu. Yapılan seçimlerde İdari ve Diğer İşler Komisyonu’na Hakkı Toker, Zehra Karabay, Ozan Topal, Oğuzhan Özbek ve Emin Tekin’den oluşurken, Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonu’na Hüseyin Acar, Bayram Kahraman, Serkan Tüğdür, Fikret Uzkuç ve Davut Pak seçildi. Sevgi Çölhan, Kadir Keskin, Ali Turan, Mehmet Dönmez ve Hasan Okur, Kültür ve Turizm Komisyonu’nda görev alırken, Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonu’nu Mehmet Yara, Nail Şan, Kemal Yurtbekliyen, Mehmet Dönmez ve Erkan Tıkıroğlu oluşturdu.

Pamukkale Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek 3. oturumda diğer oturum maddelerinin görüşülmesi ile devam edecek.