Her yıl 2 dönemde ödenen Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergilerinin ikinci döneminde süreç başladı.

Her yıl 2 dönemde ödenen Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergilerinin ikinci döneminde süreç başladı.

Pamukkale Belediyesi, vergi ödemeleri konusunda vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek için her türlü kolaylığı sağlıyor. Her yıl 2 dönemde ödenen Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergilerinin ikinci döneminde süreç başladı. Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergileri ile bu vergilere ait yapılandırma taksitlerinin ödemeleri için, vatandaşların hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerin yanı sıra ilçe halkının kolay ulaşımla ödemelerini yapabilmesi için Atatürk Caddesi’ndeki ve Deliktaş’taki ek binalarda ve Gözler mahallesinde bulunan veznelerden veya Tapu Müdürlüğü’ndeki ödeme noktasında yer alan vezneden de ödemelerini yapabileceği belirtildi. Ayrıca, vergi ödemelerinin belediyenin resmi web sitesi üzerinden yapılabileceği, Ziraat Bankası kartlarına 9 taksit, Halk Bankası paraf karta 5 taksit imkanıyla vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmesinin hedeflendiği belirtildi. Son günü 30 Kasım 2022 olan ödeme dönemi ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi, vergi ödemelerinde vatandaşların mağdur olmaması için son ödeme tarihlerini web sitesinden, sosyal medyadan sık sık hatırlatmaya devam ediyor.

Aktepe Sosyal Tesisleri’ne de vezne açıldı

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan ödemelerini yapabilmeleri için yeni bir noktada daha vezneyi hizmete açtı. Belediye binaları dışında Tapu Müdürlüğü ve Gözler Mahallesi’nde vezneleri bulunan Pamukkale Belediyesi, Aktepe Sosyal Tesisleri’nde de yeni bir vezne açtı. Bu bölgede oturan vatandaşlar vergi ödemelerini Aktepe Sosyal Tesisleri’ndeki vezneye yapabiliyor.

Öte yandan Pamukkale Belediyesi Gezici Veznesi de halkın ayağına kadar gidiyor. Gezici Vezne, Pazartesi günleri 09.00-11 arasında Akhan, 11.00-12.30 arasında Korucuk ve 13.00-16.00 saatleri arasında da Irlıganlı mahallesinde hizmet verecek. Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında Kale mahallesinde olacak Pamukkale Belediyesi Gezici Veznesi, 13.00-14.00 arasında Karakurt ve 14.00-16.30 arasında ise Cankurtaran Mahallesinde vatandaşların hizmetinde olacak. Çarşamba günleri ise 09.00-12.00 arası Pamukkale mahallesinde olacak Pamukkale Belediyesi Gezici Veznesi, 13.00-16.30 saatleri arasında ise Karahayıt’ta ödeme yapmak isteyen vatandaşlara hizmet verecek. Perşembe günleri Karşıyaka mahallesinde 09.00- 12.00 saatleri arasında görev yapacak olan vezne, 13.00-16.30 saatleri arasında Pınarkent’te olacak. Haftanın son iş günlerinde ise 09.00-13.00 saatleri arasında Akköy’de bulunacak olan Pamukkale Belediyesi Gezici Veznesi, 13.00-15.30 saatleri arasında da Gölemezli’de vatandaşların ödemelerini tahsil edecek.