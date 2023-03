Pamukkale Belediyesi her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da ilçe genelindeki okullara desteğini sürdürdü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmakla yetinmiyor, okullarımıza bakım onarım ya da yapısal binalar yaparak desteklerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi ilçe genelindeki okullara destek vermeye devam ediyor. 2022 yılında Pamukkalelilerin geleceğine yatırım niteliğinde 2 okul kazandıran Pamukkale Belediyesi, kreşten, kütüphanelere, konferans salonlarından, halı sahalara, okul binalarının bakım-onarım ve yenileme işlerine kadar birçok destek verdi. Pamukkale Belediyesi, Deliktaş mahallesinde Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Kavakbaşı mahallesindeki Doğa ve Fen Okulu’nu eğitime kazandırdı. Ayrıca, Bağbaşı mahallesinde Yavuz Sultan Selim Cami 4-6 Yaş Kreşi ve Kur’an Kursu’nun yapımı, Yukarışamlı, Eymir ve Karakova mahallelerine çocuk kreşi yapımı gerçekleştirildi. Okulların kütüphanelerine kitap desteği sağlanması yanı sıra Pamukkale Belediyesi Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine sunuldu.

“Eğitim her zaman önceliklerimiz arasında oldu”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim konusundaki çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Eğitim her zaman önceliklerimiz arasında oldu, olmaya da devam edecektir. Öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerimize her konuda destek olurken, okullarımızın da eksikliklerini giderme noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eğitim alanında yapılan her bir desteğin geleceğimize tuttuğumuz bir ışık olacağına inanıyoruz. Eğitim bir toplumun gelişerek güzel günlere doğru gitmesinin birinci kuralıdır. Yerel yönetim olarak bizlerde bu şuurla eğitime olan desteğimizi daima sürdüreceğiz. Öğrencilerimize her yıl sürdürdüğümüz eğitim yardımlarımız sürerken, okullarımıza da her konuda destek olmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizi nakış nakış işlerken, öğretmenlerimizin okullarında da eksiklik yaşamamasını istiyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak çabamız çocuklarımız, gençlerimiz için oldu. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Eğitim konusu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Okullara ne lazımsa yapıldı

Pamukkale Belediyesi tüm müdürlükleri ile ilçe genelindeki okulların desteğine koşuyor. Fen İşleri Müdürlüğü okullarda yapısal konularda bakım-onarım işlerini gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü de peyzajdan, çocuk parklarına kadar okulları güzelleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geride kalan yılda Esat Sivri Okulu’na yemekhane ve 170 metrekare salon, Fatih Mahallesi Adil Demireren Mustafa Musoğlu İlkokulu arkasına sundurma, duvar kapatma, konferans salonu ile güvenlik kulübesi inşa etti. Mehmetçik Mahallesi 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulu’na güvenlik kulübesi yapılırken, Zümrüt Mahallesi Hüsamettin Kulaklı İlkokulu ile yine aynı mahallede Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulu’na kantin yapımı, Goncalı Mahallesi İlkokulu’nun dış cephe boyaması ile odunluk çatısının yenilenmesini gerçekleştirdi. Akdere Mahallesi İlkokulu ile Hacı İbrahim Cin Okulu iç cephe boyaması, Zeytinköy Mahallesi Ticaret Borsası İlkokulu, Akköy Mahallesi İlköğretim Okulu ile Anafartalar Mahallesi Anafartalar Anadolu Lisesi’nin dış cephe boya ve sıvalarının yapılması işlemleri Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Zümrüt Mahallesi Hüsamettin Kulaklı Okulu kütüphanesinin boyanması, Akköy Turizm Okulu içinde asfalt dökümü, Fesleğen Mahallesi Atatürk Ortaokulu girişine sundurma yapılması, Yunus Emre Mahallesi Kezban Ali Çınar İmam Hatip Ortaokulu’na bayan abdesthane yapılması, Karahayıt Mahallesi Karahayıt İlkokul-Ortaokul binasına engelli rampası yapımı gerçekleştirilen diğer çalışmalardan oldu. Okullarda ihtiyaç olan voleybol-basketbol direği imalatı, basketbol sahası kopan potaların yerine sabitlenmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Hulusi Kulaklı İlkokulu, Akköy Mahallesi Turizm Okulu, Deliktaş Mahallesi Muhammed Serter İmam Hatip Lisesi, Fatih Mahallesi Adil Demireren Mustafa Musoğlu İlkokulu, Fesleğen Mahallesi Atatürk Ortaokulu, Kavakbaşı Mahallesi Doğa ve Fen Okulu, Karşıyaka Mahallesi Nedime Kabaklıoğlu Anaokulu, Kınıklı Mahallesi Pamukkale Üniversitesi, Yunusemre Mahallesi Hasan Tekin Ada Lisesi, Zeytinköy Mahallesi TEV Anadolu Lisesi’nde peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, Şenay Öztürk Anaokulu, Belenardıç İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Hüsamettin Kulaklı Anaokulu, Kayıhan 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Müftü Ahmet Hulusi Efendi İlkokulu, Akdere İlkokulu, Uzunpınar 70. Yıl Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Mahallesi Osman Aydınlı İlkokulu, Topraklık Mahallesi Ressam İbrahim Çallı İlkokulu, Kuşpınar Saadet Erikoğlu İlkokulu, Pamukkale Anokulu, Karahayıt İlkokulu, Karşıyaka İmam Hatip Okulu, Deliktaş Ahmet Erikoğlu Ortaokulu, Anafartalar Münevver Nafiz Dirlik Ortaokulu gibi birçok okulun eksiklerini gidererek, bakım, yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Aktepe Mahallesi Nail Özkardeşler Anaokulu, Yunus Emre Mahallesi Ahmet Çalışkan Anaokulu, Dokuzkavaklar Mahallesi Merkezefendi Yurt Bahçesi, Karşıyaka Mahallesi Şükriye Demirören Anaokulu bahçelerine çocuklar için yepyeni parklar yapıldı.