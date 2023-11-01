Pamukkale Belediyesi, her yıl kutlanan Kızılay Haftası’na bu yıl da destek verdi. Pamukkale Belediyesi çalışanları bu haftaya özel kan bağışı eğitimi ve kan bağışı kampanyasına katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türk Kızılay’ın Cumhuriyet’in 100.yılında ülke genelinde başlattığı “Haydi, Hedef 1923 Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası”na Pamukkale Belediyesi olarak destek verdik” dedi.

Türk Kızılay’ına her zaman destek veren belediyelerin başında gelen Pamukkale Belediyesi, 100.yıl kampanyasında desteğini sürdürdü. 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası’nda Cumhuriyetin 100.yılına özel “Haydi, Hedef 1923 Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası” tüm yurt genelinde başlatıldı. Pamukkale Belediyesi tüm çalışanlarına yönelik Kızılay yetkilileri tarafından kan bağışı eğitimi verildi. Pamukkale Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitimde kan bağışı ile ilgili bilgiler katılımcılara aktarıldı. Türk Kızılay’ının belirli aralıklarla farklı sloganlarla yürüttüğü kan bağışı kampanyalarına destek veren Pamukkale Belediyesi, 100.yıl kampanyası dolayısıyla Kızılay’a desteğini sürdürdü. Kızılay Kan Bağışı tırı, Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana hizmet binasında açıldı. Hem belediyeye gelen vatandaşlarda farkındalık oluşturuldu hem de belediye çalışanları mesai saatleri içerisinde, işlerini aksatmadan gönüllük esasıyla kan bağışında bulundu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, YSE binasında ki kan bağışı tırındaki kan bağışlarını yakından takip ederek, kan veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kızılay’a teşekkür plaketi

Başkan Örki ayrıca, Kızılay Denizli Şube Başkanı Sadık Gürsoy Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi müdürü Zafer Aydın ve Denizli Kan Bağış Merkezi Müdürü Nigar Ezgi İşeri’yi makamında ağırladı. Başkan Örki, “Türk Kızılay’ının önemi ve değeri gerçekten büyük. Bugün Kızılay’ımızın Cumhuriyetimizin 100.yılında başlattığı Hedef 1923 kan ünitesi ve kök hücre bağışına belediye olarak destek vermek istedik. Gün boyunca çalışma arkadaşlarım işlerini aksatmadan kan verdi. Belediyemize gelen vatandaşlarımızdan da gönüllü olan vardı. Ben hem vatandaşlarımıza hem de çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu haftanın önemi ve güzelliği dolayısıyla bizleri ziyaret gelen Kızılay heyetine çok teşekkür ederim. Onlar bize desteğimiz için teşekkür ettiler ancak asıl teşekkür onlaradır. Bu anlamlı kampanya için ve tüm gayretleri için Türk Kızılay’ımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.