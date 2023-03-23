Denizli’de meyve ağaçlarında kaliteli verim almak için doğru budama yöntemleri ile aşılama tekniklerinin teorik ve pratik olarak gösterildiği ve yeni açılan kursa Pamukkaleliler yoğun ilgi gösteriyor.

Pamukkale Belediyesi, her yaştan ve her kesimden vatandaşlara yönelik çeşitli dallarda ücretsiz olarak açtığı kurslarına bir yenisini daha ekledi. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen ücretsiz budama ve aşılama kursuna Pamukkaleliler yoğun ilgi gösteriyor. Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında teorik derslerin yapıldığı kurslarda pratik uygulama ise Irlıganlı Mahallesinde gerçekleştirildi. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Cennet Şirin, kursta kursiyerlere meyve ağaçlarını budama, aşı işlemini uygulamalı olarak gösterdi.

“Budama ve aşılama zamanında ve doğru yapılmalı”

Cennet Şirin, özellikle Ege Bölgesi’nde ve Denizli’de yaygın olarak yetiştirilen meyve ağaçlarında budama ve aşılama yöntemlerini öğrettiklerini söyleyerek, “Bugün Ege Bölgesi’nde bilhassa Denizli’de ne yaygınsa o meyve ağaçlarında uygulamalı olarak eğitim veriyoruz. Budama işlemi, meyve kalitesi, daha sonra ağacın sağlıklı ve uzun ömürlü olması için her sene düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Budama işlemi yaparken ağaçta aradığımız öncelikli olarak güneş ve havanın eşit bir şekilde dağılması gerekir ki ağaç zararlı etkenlere karşı dirençli olmalı. İlk istediğimiz ağacın uzun ömürlü olması. Daha sonra meyve kalitesine bakıyoruz. Tüm bunlar doğru bir şekilde işlerse budama işlemlerini doğru yapmışızdır demektir. Eğer yanlış budama yaparsak, ağaç budama için kestiğimiz yerden mantar gibi hastalıklara maruz kalarak köke doğru kurumaya başlar. Bir ağacın yetişmesi 3-5 yıl iken, yanlış budama ile bu yılları ve emeklerimizi kaybediyoruz” diye konuştu.

Her sektöre desteğimiz sürüyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale ilçesinde tarımın önemine dikkat çekerek, budama kursu açtıklarını ve bu kursta bölge iklimine göre, meyve tür ve çeşitlerine uygun budama, aşılama yöntemlerinin öğretildiğini belirtti. Başkan Örki, “Pamukkale’miz coğrafi konum itibariyle tarımıyla da ön planda. Çiftçimizin ve üreticinin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılık ilçemizin büyük bir kesiminin geçim kaynağı olmakla birlikte. Nar, ayva, kekik, lavanta gibi ürünlerle de artık Pamukkale ve Denizli adı duyuluyor. Pamukkale Belediyesi olarak, turizme verdiğimiz önem, destek kadar tarım ve hayvancılığa da desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Şu günlerde bahar mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, bahçelerdeki meyve ağaçlarının budama zamanı. Bizler de, tarım üreticimize, meyve ağacı yetiştiren vatandaşlarımıza destek olmak adına budama kursu açmak istedik. Amacımız, bilgili üretime ve kaliteli verime destek vermek. Tarım ürünlerimizle Pamukkale’mizin adının daha da iyi yerlere gelmesi adına üretimde doğru tekniklerin kullanılarak verim kalitesini yükseltmek önemlidir” dedi.