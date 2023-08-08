Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin girişimleriyle Bağbaşı bölgesine 150 milyon TL’lik dev proje geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Pamukkale Belediyesi arasında imzalanan protokol gereğince, Pamukkale Belediyesi Gençlik Merkezi projesine 150 milyon TL’lik destek geliyor.

Pamukkale Belediyesi, Bağbaşı Mahallesi’nde yapımı tamamlanamayan kültür merkezini, daha farklı bir konsepte proje dönüşümü yaparak bölgenin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ankara ziyaretlerinden müjde ile döndü. Pamukkale ilçesinin en kalabalık mahallelerinden biri olan Bağbaşı Mahallesi’nde, Pamukkale Üniversitesi yerleşkesine 1.6 km uzaklıkta, öğrenci yurtları ve öğrenci evlerinin en yoğun olduğu bölgede, 10 bin metrekare kapalı alanda, içerisinde konferans salonları, fuaye-sergi salonları, ofisler, minyatür, hat, ebru ve resim atölyeleri olarak kullanılacak görsel sanat atölyeleri, tiyatro, dans, sinema derslikleri olarak ritmik sanat atölyeleri, müzik eğitim derslik alanları, revir, nikah salonu, basketbol sahası gibi birçok aktivite olanağı sunacak Pamukkale Belediyesi Gençlik Merkezi’nin startı verildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin Ankara ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakanlığın ilgili bürokratlarıyla görüşmeleri sonrasında, bakanlık ve belediye arasında projeye 150 milyon TL’lik destek sağlayacak protokole imza atıldı.

Bağbaşı Mahallesi ile çevresindeki Kervansaray, Zümrüt, Gökpınar, Tekkeköy, Asmalıevler, Kayıhan, Zeytinköy ve Hürriyet mahalleleri ile yaklaşık 65 bin kişiye hitap edecek olan Pamukkale Belediyesi Gençlik Merkezi, iki ayrı bloktan oluşacak. Denizli’nin nüfus dağılımına bakıldığında genç nüfusun ağırlıklı olduğu gölgede bulunan ve konum itibariyle tüm halkın kolaylıkla ulaşabileceği merkezde gençlerin, sosyal, kültürel ve eğitsel bakımdan daha gelişmesine olanak sağlanacak. Tesis içerisinde, salonlar, derslikler, ofisler dışında, iki ayrı blok yürüyüş parkurları ve rampalar ile birbirine bağlanırken, insanların üzerinde gezebildiği yeşil çatılar, dinlenme ve faaliyet alanları ile bölgeye özel bir değer katacak.

“Heyecanımız büyük”

150 milyon TL’lik destek ile birlikte Eylül ayında ihalesine çıkılması planlanan merkez bölgenin en büyük eksiklerinden birini tamamlamış olacak. Başkan Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi Gençlik Merkezi projemize Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan destek sözü aldık. Heyecanımız büyük. Pamukkale Belediyesi Gençlik Merkezi projemize Gençlik ve Spor Bakanlığımız önemli bir destek sağlayacak. İmzaladığımız protokol gereğince, Pamukkale Belediyesi Gençlik Merkezi projemize 150 milyon TL’lik destek sağlanacak. İhalesini önümüzde Eylül ayında gerçekleştireceğimiz projemiz için heyecanımız büyük. Denizli’mize, ilçemize, bölgemize değer katacak muhteşem bir projenin heyecanı içindeyiz” dedi.