Pamukkale Belediyesi, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü ile ilgili olarak özel bir etkinlik düzenledi. Pamukkale Belediyesi’nin ücretsiz keman kursunda eğitim alan miniklerin keman konseriyle renklenen etkinlikte, anneler takı ve ebru yapımı atölyelerinde farklı bir gün yaşadı.

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla Pamukkale Belediyesi’nce bir etkinlik düzenlendi. AVM’ye gelen ailelerin de eşlik ettiği etkinlikte, Pamukkale Belediyesi’nin ücretsiz keman kurslarında eğitim alan kursiyerler mini konserler verdi, kendi yazdıkları şiirleri seslendirdiler. Takı ve ebru yapımı atölyelerinde minikler ve anneleri kendileri için bugüne özel hatıra eşyaları yaptılar.

Gün boyunca süren etkinliklerde, anne ve çocuklar gönüllerince eğlenerek, etkinlikten mutlu ayrıldılar. Etkinliğe katılan minik kemancı Ceyda Naz Erişkin, “Pamukkale Belediyesi’nin keman kursunda eğitim alıyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum burada keman çaldım. Atölyelerde boncuklar yaptık. Annelerimizle birlikte çok güzel bir anneler günü oldu. Bu nedenle Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ederim” dedi. Hatice Erişkin de “Etkinlik için teşekkür ediyoruz. Kızım zaten Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz keman kursuna gidiyor. Anneler günü etkinliğinde de keman çaldı. Çok güzel düşünmüşler çok teşekkür ederiz. Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz ellerine emeklerine sağlık” diye konuştu. 13 yaşındaki Mehmet Talha da, Pamukkale Belediyesi’nin ücretsiz kurslarından keman ve satranç kursuna gittiğini ifade ederek, “Keman çalmak çok güzel. Eğitim veren öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Bugün burada keman çaldık, şiirlerimiz de sergilendi. Annelerimize ebru sanatı yaptık, takı yaptık. Çok eğlenceli ve güzel bir etkinlikti Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Pamukkale Belediyesi’nin keman kursu eğitmeni Ceylan Ertuğrul, bu tarz etkinlere çocukların dâhil edilmesinin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Pamukkale Belediyemizin kurslarında 2 yıldır çocuklarımıza keman eğitimi veriyorum. Belediye Başkanımız Avni Örki’nin anneler gününde bu tarz bir etkinlik gerçekleştirmesi çok güzel oldu. Çocuklara böyle bir imkân verilmesi çok güzel. Çocuklarımızın öz güvenleri gelişiyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Annelerimiz en kıymetlilerimiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, anneler günü etkinliğine katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, “Özel güne özel bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Hem çocuklarımız hem annelerimiz mutlu olsunlar, birlikte gönüllerince vakit geçirsinler istedik. Minik kemancılarımız, ilk konserlerini verdiler. Anneleri için yazdıkları şiirler sergilendi. Takı ve ebru sanatı atölyesinde annelerine hediyeler yaptılar. Biz etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu vesile ile de başta şehit anneleri, kendi annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” diye konuştu.