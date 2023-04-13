Pamukkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Eğlence vergileri ile İdari Para cezaları ve İmar Para cezalarını yapılandırmaya başladı. Peşin ödemelerde büyük indirim olacağı bildirilirken yapılandırma fırsatları için son tarih 31 Mayıs olarak açıklandı.

Pamukkale Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 7440 sayılı kanun çerçevesinde Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Eğlence vergileri ile İdari Para cezaları ve İmar Para cezalarını yapılandırma uygulamasının başladığı ve son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2023 olduğu belirtildi. Vatandaşlar, hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında bulunan Pamukkale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelerek başvuruda bulunabilecekler. Ayrıca belediye veznelerinde POS cihazlarında taksit imkânı da vatandaşlara kolaylık sağlamış olacak. Bu ödeme yeri seçeneklerinin yanı sıra Pamukkale İlçe halkı, www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesinden e-belediye uygulamasından ve PTT ile Halkbank Şubelerinden ödemelerini kolaylıkla yapabilecek.

Ödemelere taksit imkanı da sağlanıyor

Pamukkale Belediyesi, her vergi ödemelerinde olduğu gibi bu yıl da ödemeler noktasında önemli bir kolaylığı daha ilçe halkına sunmaya devam ediyor. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar vatandaşlar ödemelerini, belediye veznelerinden nakit olarak veya Paraf Karta 5 Taksit imkânı ile ya da www.pamukkale.bel.tr adresinden PTT ile Halkbank şube ve ATM’lerinden mükellef sicil no veya T.C. Kimlik Numaraları ile yapabiliyorlar.