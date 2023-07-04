Yaz aylarında en büyük sıkıntılardan biri olan sivrisinek ve karasinekle ilgili olarak Pamukkale Belediyesi ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son 63 yılın en yağışlı döneminin yaşanması sulak alanlarda artış olmasına neden olurken, ekipler gece gündüz demeden tüm mahallelerde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da sinekle mücadele konusunda Pamukkale Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. En çok şikayet konusu olan sivrisinek ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi yıl boyu süren çalışmalar yaptı. Bu konuda 61 mahalle muhtarının katılımı ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Pamukkale Belediye Meclisi Salonu’nda yapılan toplantıda muhtarlara sivrisinekle mücadele konusunda bilgiler verildi.

Mücadele aralıksız sürüyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, başta sivrisinek olmak üzere karasinek ve diğer haşerelerle ilgili olarak mücadelenin yılın 12 ayı devam ettiğini belirterek, “İlçemizin 61 mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Kış ve bahar aylarında yapılan çalışmaların yanında 24 saat esasına göre yapılan ilaçlamalarla bu sorunla mücadele ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi ilkbahar aylarındaki etkili yağışlar afetlere sebep oldu. 63 yılın rekoru kırılan bereketli yağışlar nedeniyle birçok alanda su birikmesi gerçekleşti. Sivrisineklerin üreme alanları da bu sulak alanlar. Ekiplerimiz hem bu alanlarda hem de 61 mahallemizin tamamında mücadelesini sürdürüyor. Tek amacımız halkımızın huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmesini sağlamak. Bunun için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.