Pamukkale belediyesi, ilçede yaşanan afetin ardından etkilenen mahallelere yardım seferberliği başlattı. Akköy’de afetzede ailelere erzak yardımı ile hijyen paketinin yanı sıra yem ve saman desteği sağlandı.

Geride kakan 30 Mayıs günü Türkiye’de birçok ili etkisine altına alan yağışlardan Pamukkale ilçesi de olumsuz etkilendi. Pamukkale’de yoğun yağışlar sonrası sel afetinden en çok etkilenen Akköy, Karahayıt, Haytabey ve Uzunpınar mahalleleri oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, afetin yaşandığı günün sabahında bölgeyi ziyaret ederek yaraları birlikte saracağız sözü vermişti. 3 Haziran tarihinde de Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar afet bölgesindeydi. Pamukkale belediyesi ekipleri alanda selden en çok etkilenen Akköy’de 35 haneye hijyen ve erzak paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca bölgenin en önemli geçim kaynaklarından birisi hayvancılık olduğu için besicilik yapan hanelere 25 ton yem desteği ile 10 ton saman desteği sağlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizde geçtiğimiz gün DSİ’nin 100 yılda bir yaşanan sel afeti olarak adlandırdığı afet yaşandı. Afetten etkilenen Akköy, Karahayıt, Haytabey ve Uzunpınar mahallelerimizi ziyaret ederek, ilgili bilgileri vatandaşlarımızdan aldık. Bugün de harekete geçtik. Öncelikli olarak afetzede vatandaşlarımıza hijyen ve erzak paketi dağıttık. Bu bölgedeki vatandaşlarımız hayvancılık için çok önemli işler yapıyorlar. Selden dolayı zarar görmemeleri için hızlı bir şekilde 25 ton yem, 10 ton da saman desteği de gerçekleştirdik. Yine mahallelerimizde evlerini su basan vatandaşlarımızın ev temizliğini Büyükşehir belediyemizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yüzde 80 bitmiş durumda bu temizlik" diye konuştu.

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise “Afetin olduğu günden itibaren, Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, AFAD başta olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Maddi olarak afetden etkilenen 34 aileye toplam 340 bin liralık yardım gerçekleştirdik. Bunun dışında kamu kurumlarımızın da destekleri devam ediyor” diye konuştu.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar ise “Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın talimatlarıyla burada görev yapıyoruz. Hasar tespit çalışmalarını belirledik. Pamukkale Belediyemiz vatandaşların kaybettiği yemlerden kat kat fazlasını vatandaşlarımıza dağıttı, bu durum tabi ki vatandaşlarımızı sevindirdi" dedi.

Afetzede vatandaş Mehmet Yılmaz “Sel felaketinin en büyük mağdurlarından birisiyim. Allah’ım bir daha göstermesin. Pamukkale Belediyemizden, Büyükşehir Belediyemizden, Kaymakamlığımızdan Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. İyi ki varlar” diyerek teşekkür etti.