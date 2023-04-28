Pamukkale Belediyesi vatandaşlara bir kolaylık daha sağlayarak, yeni bir uygulamayı hizmete aldı. Pamukkale Belediyesine ait tüm ödemeler artık e-devlet uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının kanun gereği yapması gereken tüm vergi ödemelerini kolayca yapabilmesi için yeni bir uygulamayı hizmete aldı. Pamukkale Belediyesine bizzat gelinerek ya da www.pamukkale.bel.tr web sitesi üzerinden online olarak yapılan tüm ödemeler artık e-Devlet kapısı üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Pamukkaleli vatandaşların belediye hizmetlerine hızlı, güvenli ve rahatça ulaşabilmesini amaçlayan Pamukkale Belediyesi, bu uygulama ile tüm vergi ödemelerinde vatandaşa bir kolaylık daha getirmiş oldu. Teknolojiyi yakından takip ederek, gelişmelere kolaylıkla ayak uyduran belediyelerden olan Pamukkale Belediyesi, teknolojinin imkânlarını en iyi şekilde kullanmaya devam ederken, vatandaşlar www.turkiye.gov.tr adresinden Pamukkale Belediyesi sekmesine girerek borç ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlayan sistemi aktif hale getirdi. Sadece ödeme değil vatandaşlar Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama, Beyan Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Arsa Metrekare Birim Değeri Sorgulama, Bligi Edineme Başvurusu ve Sorgulaması gibi işlemlerini de yapabiliyor. Böylelikle, Pamukkaleli vatandaşlar kanun gereği yapması gereken tüm vergi ödemelerini e-devlet uygulaması üzerinden güvenle ve rahatlıkla, 7/24 dijital ortamdan yapabilecekler.