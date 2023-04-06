Pamukkale Belediyesi ilçede başlattığı üstyapı atağına Cumhuriyet Mahallesi ile devam ediyor. Şubat ayında başlanan üstyapı çalışmalarının yarıya geldiğini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizi baştan aşağı güzelleştirmek adına başlattığımız üstyapı atağımızda Cumhuriyet Mahallemize giriş yaptık. Çok kısa sürede Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin isteklerini yerine getirmiş olacağız” dedi.

Pamukkale Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde üstyapı atağına Cumhuriyet Mahallesi ile devam ediyor. Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Dokuzkavaklar ve Anafartalar mahallelerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi, ilçenin merkeze yakın mahallelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesinde de sokakları baştan aşağı yenilemeye başladı. Toplam 107 sokakta, 37 bin 400 m2 yol parke, 8 bin 500 m2 kaldırım parke taşı ile 10 bin 250 metre bordür imalatı gerçekleşmesi planlanan Cumhuriyet Mahallesi’nde çalışmalar Şubat ayında başladı.

“Vatandaş memnun”

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Nalcı, mahalle sakinlerinin Pamukkale Belediyesinin başlattığı üstyapı çalışmalarından memnun olduğunu ifade ederek, “Bizim mahallemizin en büyük sıkıntısı ve talebi üst yapıydı. Belediye başkanımız Avni Örki bu talebimizi yerine getirdi. Çalışmalar iki ekiple hızlı bir şekilde ilerliyor. 50’ye yakın sokağımızda çalışmalar bitti. Mahalle halkımız tozdan, çamurdan kurtuluyor. Mahalle sakinlerimiz memnun çalışmalardan. Şikâyet almadık henüz, dua ediyorlar. Pamukkale Belediye Başkanımıza mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum, belediyemizin hizmetleri hep burada zaten. Çalışmalarda kolaylık diliyoruz” diye konuştu.

“Yarıya yakını tamamlandı”

İlçedeki 61 mahalleyi sokak sokak işlediklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Tüm ilçemizi baştan aşağı güzelleştirmek adına başlattığımız üstyapı çalışmalarımıza Cumhuriyet Mahallemizle devam ediyoruz. Şubat ayının son günlerinde başladığımız çalışmalarımız dâhilinde bugün itibariyle 35 sokağımızda çalışmalarımız tamamlandı. Hedefimiz, ivedilikle kazasız belasız çalışmalarımızı tamamlamak. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimizle sohbetlerimizde, mahallenin sorunu sokakların bozukluğu idi. Mahalle sakinlerimizin tozdan, çamurdan ve bozuk yollardan kurtulması adına çalışmalarımızı hayırlısı başlattık. Neredeyse yarısı bitti diyebiliriz. Şimdiden Cumhuriyet Mahallemizin yeni sokakları hayırlı olsun diyelim” dedi.