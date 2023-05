Pamukkale Belediyesi bir taraftan önemli projelere imza atarken, bir taraftan da ilçenin güzelliğine güzellik katıyor. Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri milyonlarca metrekare alanda çim biçme çalışmalarına imza atıyor.

Pamukkale Belediyesi, bilindik belediyecilik çalışmalarının yanı sıra önemli projeleri de hayata geçiriyor. Başta eğitim olmak üzere halkın her kesimine yönelik çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin parklarında yoğun mesai harcıyor. 61 mahallede milyonlarca metrekare yeşil alana sahip olan Pamukkale Belediyesi’nde düzenli olarak çim kesme çalışmaları yapıyor.

Pınarkent Mahallesi’nde çim kesme çalışmaları yapan ekipleri ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi ilçenin her noktasına dokunmaya devam ediyor, Pamukkale Belediyesi her yerde. Klasik belediyecilik hizmetlerimiz içerisinde en önemli yerlere sahip olan park ve bahçelerimizin bakımı çok önemli. Ekiplerimiz, ilçemizin hemen hemen her noktasında çim biçme çalışmalarına başladı. İlçemizin dört bir yanında milyonlarca metrekare alanlarda yeşil alanlarımız var. Sadece yeşil alanlar değil bunun içerisinde yollarımızın kenarında olan kaldırımlarımızda söz konusu. Bahar geldi yağışlar oldu güneşler açtı. Şimdi doğamızın bir parçası olan çimlerimiz çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Buradaki çalışkan ekibimizde bu çimlerimizi vatandaşımız açısından görsel bir şölene dönüştürmek için, vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Allah’ın izniyle birkaç hafta içerisinde bütün bu yeşil alanlarımızın el emeğiyle tüm çim biçme çalışmalarımızı tamamlanacak. Ben ekiplerimize de çok teşekkürler ederim” dedi.