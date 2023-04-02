Pamukkale Belediyesi, Mübarek Ramazan ayında açtığı gönül sofralarında vatandaşları buluşturuyor. Pamukkale Belediyesi iftarı bu kez İncilipınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Binlerce vatandaşın katıldığı iftar yemeğinde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kıymetli vatandaşlarımızla birlikte Ramazan ayında iftar sofrasında bir arada olmanın huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Mübarek Ramazan ayında Pamukkale Belediyesi, vatandaşları iftar sofralarında buluşturmaya devam ederken, gönül sofrası bu defa İncilipınar Kapalı Pazar Yeri’nde kuruldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ev sahipliği yaptığı yemeğe, İncilipınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aycan ile bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı. Başkan Örki, iftar öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek hayırlı ramazanlar dileklerini iletti.

İftar yemeğindeki konuşmasında Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anarak başlayan Başkan Örki, “ Bu mübarek Ramazan ayında deprem bölgesinde hayatını kaybeden ve geride kalan vatandaşlarımız için dualar ediyoruz. Devletimiz bu vatandaşlarımız için durmadan çalışmalarına devam ediyor. Bizlerde Pamukkale Belediyesi olarak sizlerin vergileriniz ile arttırdığımız paralar ile deprem bölgesinde her gün bin kişilik iftar sofrası kuruyoruz. Her gün bin kişilik sahur sofrası kuruyoruz. Sizlerin katkılarıyla yapıyoruz bunu Allah sizlerden razı olsun. Rabbim bu millete acılar göstermesin, sizlere nice güzel Ramazanlar yaşamayı nasip etsin. Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğimiz İncilipınar muhtarımız Kadir abimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim hepimizin Kadir Gecesine, Bayrama mutluluk ve huzur içerisinde kavuştursun diyorum. Bu güzel akşamını bizlerle paylaştığınız için Ramazan bereketinin artmasına vesile olduğunuz için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.