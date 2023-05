Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, seçimler öncesinde verdiği sözlerden birini daha tuttu. Pamukkale’nin en özel mekânlarından olmaya aday Pamukkale Belediyesi Glütensiz Park ve Kafe düzenlenen törenle açıldı.

Pamukkale Belediyesi Glütensiz Park Kafe, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve eşi Dr. Nur Örki’nin ev sahipliği yaptığı törenle hizmete girdi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, seçim vaatlerinden olan Glütensiz Kafe, yaklaşık 1600 m2’lik alan üzerinde Kınıklı Mahallesi’nde Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi üzerinde bulunuyor. 1.440 m2’lik bahçe alanıyla dikkat çeken yapı modern çizgisiyle dikkat çekiyor. 800 m2 Yeşil Alanı, 460 m2 Yürüyüş Alanı, 180 m2 Çocuk Oyun Alanı olmak üzere toplam 1.440 m2 bahçe alanı bulunan Glütensiz Kafe, Çölyak hastalarına hitap edecek.

Çölyak hastalarına tam destek Başkan Örki’nden

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi Glütensiz Park Kafe’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün de burada adı Kafe ama bir taraftan da bir park ama işin özünde tamamen sağlıkla alakalı olan bu güzel işletmemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çölyak Derneği Başkanı Rahmetli Türkan Gülsevin Satır bize çölyak hastalığı ile mücadele eden kişilerin hayatlarında karşılaştıkları zorluklardan bahsetmişti. Çok etkilenmiştim. Çölyak hastaları bir yolculuğa çıkarken ya da işe giderken bile yanlarında kendi beslenmelerine uygun yiyecekleri taşımak zorunda kalıyorlar. Bu rahatsızlıkla ilk karşılaştığımda bu özel ürünlerin tadı güzel değildir diye ön yargım vardı. Ancak bir baktık ki bizim alıştığımız tatlardan daha güzel tatlarda ürünler glütensiz bir şekilde üretilebiliyor. Çölyak hastalığı bulaşıcı bir hastalık değil. Çölyak hastaları glütensiz ürünlere ulaşmakta zorlanıyordu. Bu tesisimizle biz o zorluklar içerisinde bir kolaylık ortaya koymayı hedeflemiş olduk. Biz çölyak hastalığı yaşayan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gelebilecekleri, oturabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir alan olsun istedik. Tesisimiz yaklaşık bir aydır hizmet veriyor. Bu tesisimizden elde edilecek geliri, bizler Pamukkale Belediyesi olarak ekonomik durumu iyi olmayan çölyak hastası vatandaşlarımızın hayatlarının kolaylaştırılması adına kullanacağız. Aynı zamanda burada çölyaklı vatandaşlarımız geldiğinde bir indirim kartı oluşturacağız. Bizim hedefimiz insanımızın zorlandığı yerde onların yanında olup işlerini kolay etmektir. Glütensiz kafe-parkımız da çölyaklı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak muhteşem bir yer haline geldi. Emeği geçenlere bizimle birlikte gayret gösterenlere yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Glütensiz beslenme zorunluk”

Denizli Türkan Gülsevin Satır Çölyak Derneği Başkanı Tuğçe Seçil Satır, “Biz çölyaklılar olarak glütensiz beslenme bir tercih değil zorunluluktur. Bu sebeple Denizli’mize glütensiz kafe kazandırdıkları için başta Pamukkale Belediye Başkanı Sayın Avni Örki’ye, işletme sahibine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’nin böylesi güzel düşünceleri için, belediyeciliğin sadece yol yapmak, kaldırım yapmak olmadığını, vatandaşlarımıza sağlık alanında hizmet verdiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca, Türkiye’de belediyecilik konusunda 1994 yılında destan yazmış olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açmış olduğu yolda ve onun izinde giden Pamukkale Belediye Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu kafe gerçekten insani bir yatırım”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Glütensiz Kafe’nin insani bir yatırım olduğunu dile getirerek, “Bir insanın hayatını dahi kolaylaştırmak veya tercihi artırmak çok kıymetli. Çölyak hastaları bizlerin fırından aldığı normal ekmeği yiyemiyor, çocuklarımızın marketten rahatça aldığı ürünleri çölyak hastası çocuklarımız alıp yiyemiyor. Onun için bu kafe gerçekten insani bir yatırım. Büyükşehir belediyesi olarak uzun yıllardır şehrimizdeki çölyak hastalarımıza ulaştırarak destek sağlıyoruz. Ayrıca Pamukkale belediye başkanımızın da dediği gibi buradan elde edilecek gelir yine çölyak hastalarımıza destek olarak dönüş sağlayacak. Kendi içinde bir dönüşün sağlanması gerçekten önemli. Bu güzellikleri hep birlikten artıracağız. Glütensiz Kafe Park’ımız hayırlı uğurlu olsun” dedi. Konuşmaların ardından Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal’ın duası ile açılış kurdelası kesildi. Başkan Örki, açılış kurdelası kesilmeden önce “İşletmecimizle de istişare ettik. Bugün Pamukkale Belediyesi Glütensiz Kafe ve Park’ın tüm geliri ilçemizde bulunan çölyak hastası depremzedelerimize bağışlanacak” dedi.

Çölyaklı vatandaşlar teşekkür etti

Açılış törenine katılan vatandaşlar, glütensiz kafeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Arzu Bulcu, kafeye her hafta geldiklerini belirterek, “Kızım 23 yaşında çölyak hastası. Her tür yerlerin devamı inşallah gelir. Kızımı ben geçen hafta buraya getirdim. Hayatında belki de ilk kez cheese kek yedi. Gençler, öğrenciler için çok güzel bir yer olmuş. Çünkü diğer kafelerde glütensiz ürün bulmak çok zor. Burada çeşit çeşit ürünlerle arkadaşlarıyla oturup sohbet edilebiliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi. Ayça Kocael ise 8 yıldır çölyak hastası olduğunu ifade ederek, “Gönül rahatlığıyla yiyip içebildiğimiz, hastalanmadığımız bir yer olduğu için bizim için çok güzel oldu. Çocuklarım var, onlar parkta oynarken ben burada rahat rahat kafede yiyip içip, arkadaşlarımla sohbet edebiliyorum. Denizli’de tek bir mekân şu an benim için. Doğum günlerinde bizler için özel olarak yapılıp verilebiliyor. Bunlar küçük gibi görünse de bizim için çok önemli detaylar dedi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.