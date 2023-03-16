Pamukkale Belediyesi geçtiğimiz yıl başlattığı tohum ve yem desteği projesini yeni hasat mevsiminde daha da büyüterek devam ediyor. Tarım ve hayvancılığa yönelik de desteklerini her geçen gün artıran Pamukkale Belediyesi, ilçede işlenmeyen verimli 200 dönüm arazide tohum ekiminin ardından gübreleme çalışmalarına başladı.

Sınırları içinde birçok mahallede yapılan tarım faaliyetlerine Pamukkale Belediyesi destek verecek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Geçen yıl 10 dönüm arazide gerçekleştirilen ekimin ardından bu yıl 200 dönümde ekim yapıldı. Buradan yetiştirilecek olan buğday ve arpalar tarımla uğraşan çiftçilere destek olarak dağıtılacak. Ekim yapılan tarlada incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilaçlama çalışmalarına katıldı.

“Vatandaşlarımızla paylaşacağız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin kırsal kesimlerinde verimli ama işlenmemiş arazileri tarıma ve dolayısıyla ekonomiye kazandırmak adına önemli bir projeyi sürdüklerini ifade ederek, “Memleketimizde bir karış dahi boş yer kalmasın, değerlensin üretime katkı versin istedik. Geçtiğimiz sene itibariyle başlatmış olduğumuz projemiz ile ilk etapta 10 dönümlük yerde deneme çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu alanda elde ettiğimiz tohumları bu yıl 200 dönüm alana ektik. Verimli olması için de gübreleme çalışmaları yapıyoruz. Allah izin verirse buralardan hasat mevsimi elde edeceğimiz ürünleri yine çiftçimizle, hayvancılık yapan vatandaşımızla paylaşacağız. Buralardan elde edilen bütün ürünleri biz hayvancılarımıza ya tohum olarak ya da yem bitkisi olarak onlara sunmayı planlıyoruz. Allah izin verirse bu sene 200 dönüm, sonrası sene bin dönüm. Bize durmak yok. Nasıl ki hayvancılık ve çiftçilik yapan vatandaşımız durmadan çalışıyor ve üretiyor bizde onlarla birlikte hiç durmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.