Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın 115. yıl dönümünde, Denizli’de görev yapan basın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili olarak kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda gerçekleşen buluşmaya Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Pamukkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özay Verme, dernek yönetim kurulu ile dernek üyesi gazeteciler katıldı. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Başkan Örki’nin kendilerini Denizli’nin en özel mekânları arasına giren Seyir Tepesi’nde konuk etmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, “Yerel basın zor şartlar altında görev yapıyor. Bu noktada yerel basının yaşaması için, görevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için özellikle yerel yönetimlerden güçlü destek gerekiyor. Teknolojik gelişimle birlikte sosyal medyanın ağırlığını her alanda çok daha fazla hissediyoruz. Bu nedenle biz de basın olarak kendi içimizde bir dönüşüme mecburuz. Yeni arayışlar içerisinde olmamız gerekiyor ve bunun için de sık sık basın çalışanlarını bir araya gelip konuşarak bu dönüşüm sürecini nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda da yol haritamızı belirlememiz gerekiyor. Bu konuda değerli desteklere ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Yerel basının olmadığı bir hayat asla düşünülemez”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, basın mensuplarının Denizli’deki faaliyetlerini uzun yıllardır yakından takip ettiğini belirterek, “Bugün basında sansürün kaldırılışını kutluyoruz. Aslında bu tarih de ülkemize tanınan bir özgürlüğün bayramını kutluyoruz. Çünkü basına tanınan özgürlük ülkede yaşayan vatandaşlara tanınan özgürlüktür. Özgürlüklerin belki en temel sigortalarından bir tanesi basının hür ve özgür bir şekilde yayınlarını halkımızla buluşturmasıdır. Hem ülke genelindeki hem de dünyadaki gelişmelerden basınımız vesilesi ile haberdar oluyoruz. Ama yerel basının tadı hakikaten hiçbir şeye değişilmez. Son dönemde yaşanan bir takım ekonomik gelişmeler nedeniyle yerel basındaki arkadaşlarımızın zorluklar yaşadıklarının farkındayız. Buna dair gerekli tedbirleri alma gayreti içinde olacağız. Ulusal basın bizim için çok çok önemlidir ancak yerel basının olmadığı bir hayat asla düşünülemez. Böyle bir hayat tatsız tuzsuz olur. Böyle bir hayat gerçeklikten de yoksundur. Çünkü biz Denizli’yi anlatıyoruz. Biz Denizli’yi anlatırken ulusalla da harmanlamak suretiyle, ulusalda yaşanan bir takım gelişmelerin Denizli’deki yansımalarını bu şekliyle anlatabiliyoruz. Bu düşüncelerle, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu. Başkan Örki, buluşmanın anısına Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi şehir Ormanı’nın en güzle noktalarından olan Şelale Park’ın önünde fotoğraf çektirdi.