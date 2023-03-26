Pamukkale Belediyesinde görev yapan personeller “Pamukkale Belediyesi Aile Buluşması” adıyla düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeğine Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve eşi Dr. Nur Örki ev sahipliği yaparken, iftar yemeğine Pamukkale Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri ve tüm birimlerde çalışan personeller aileleriyle birlikte katıldı. Başkan Örki ve eşi Dr. Nur Örki, tek tek masaları gezerek personellere ve ailelerine hayırlı ramazanlar dileklerini iletti. İftarda Pamukkale Belediyesi personelleri bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar. İftarda konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Dün Hatay’da İskenderun’daydım. Orada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli ile karşılaştık. İki devlet büyüğümüz de Pamukkale’ye selamlarını ileterek Ramazanlarınız mübarek olsun dileklerinde bulundular. Deprem felaketinin ilk gününden itibaren Pamukkale Belediyesi olarak bizler hemen sahaya intikal ettik. Gönüllü olarak gitmek isteyen var mı diye sorduğumuzda personellerimize, herkes elini kaldırdı. Pamukkale Belediye personellerinin amirinden, memuruna, işçisine hepsi deprem bölgesindeydi. Bir baktım temizlik personellerimiz çevreyi temizliyor, mimarlarımız, mühendislerimiz hasar tespit çalışmalarında, PAKUT ekibindeki personellerimiz göçük altındaki canları kurtarmaya çalışıyor. Sizlerle gurur duyuyorum Allah razı olsun hepinizden. Sizlerle birlikte yol yürüdüğüm için ne kadar şükretsem azdır. İnşallah sağlık, sıhhat içerisinde birlik beraberlik içerisinde birlikte nice Ramazanlar yaşarız. Hepinizin Ramazan’ı mübarek olsun” dedi.