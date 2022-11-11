Pamukkale Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 11 mahallede 11 bin 11 fidanı toprakla buluşturdu.

Pamukkale Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 11 mahallede 11 bin 11 fidanı toprakla buluşturdu.

Ülkede 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmişti. “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganı ve “11 Milyon Fidan, Bugün Fidan Yarın Nefes” çağrısıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Pamukkale Belediyesi 11 Mahallede 11 bin 11 fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Bu çerçevede Bağbaşı, Akköy, Pınarkent, Zeytinköy, Karakurt, Tekkeköy, Akhan, Kale, Fatih, Anafartalar ve Karşıyaka mahallelerinde belirlenen parklarda mavi selvi, selvi, çınar, ceviz, zeytin, ıhlamur, akasya, dut, leylandi, kartopu, alev çalısı, defne, akçaağaç, lavanta, biberiye, kekik, adaçayı, bahçe külü ve ateş dikeni fidanları toprakla buluşturuldu. 11 Kasım 2022 tarihinde saat 11.00’de eş zamanlı olarak 11 mahallede yapılan etkinliğe mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler de katıldı.

Başkan öğrencilerle fidan dikti

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Bağbaşı Mahallesi’nde yapılan Engelsiz Park’ta düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Burada bir açıklama yapan Başkan Örki, “Bu mahallemizde engelsiz parkımızı özel meleklerimiz için yapmıştık. Bugün de 11 ayrı noktada aynı anda 11 bin 11 fidan dikim şenliğini gerçekleştiriyoruz. Burada sizlerle birlikte binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Dikilen bu ağaçlar dünyamızın oksijen kaynağı oluyor. O nedenle her fırsatta fidan dikip ormanlar oluşturmalı. Bu fidanlarla Türkiye’nin yüz yılına nefes olacağız. Etkinliğimize katıldığınız için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Başkan Örki, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.