Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede görev yapan muhtarları Seyir Tepesi’nde ağırlayarak, talep ve önerilerini dinledi. Halkla her daim iç içe olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, muhtarlarla da sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede görev yapan muhtarları Seyir Tepesi’nde ağırlayarak, talep ve önerilerini dinledi. Halkla her daim iç içe olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, muhtarlarla da sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana şeffaf, katılımcı ve demokratik bir belediye başkanı olduğunu ispatlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, halkla belediye arasında köprü görevi gören muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Her zaman halkı dinleyen, halkla iç içe olmayı tercih eden, yaptığı her projede vatandaş odaklı olmasına dikkat eden Başkan Örki, bu kez muhtarlarla Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda bir araya geldi.

“Hep birlikte el ele Pamukkale için”

Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda mahalle muhtarlarının gruplar halinde katıldığı toplantılarda Başkan Örki ile birlikte başkan yardımcıları da yer aldı. 61 mahalle muhtarı ile görüşen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2023 yılı öncesinde muhtarların taleplerini dinledi. “2023 yılına hazırlanıyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, muhtarlarla sürekli istişare halinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti. Başkan Örki, “İlçemizin her bir noktasına en iyi hizmeti götürme gayreti içindeyiz. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızla aramızda köprü görevi görüyor. Muhtarlarımızdan gelen talepleri bir bir not alıyoruz, tüm muhtarlarımızın isteklerini aciliyetine göre değerlendirerek, plan ve projelerimize dahil ediyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak, 2023 yılına hazırlanıyoruz. Bütçe hazırlıklarımız devam ediyor. Yeni yıla hazırlanırken, projelerimiz için yol haritası çizerken, muhtarlarımızın da hem fikirlerini aldık hem de taleplerini dinledik. İlçemize daha iyi hizmet edebilme gayretiyle gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza iştirak eden tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, toplantılarımızın ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.