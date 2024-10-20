Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde alev alan pamuk yüklü tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Hilvan - Şanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen pamuk yüklü tırın dorsesinden alevler yükseldi. Dorseden alevler yükseldiğini fark eden sürücü, yolun kenarına park ederek çekiciden ayırdı. Tırdan düşen pamuk balyaları nedeniyle yol kenarındaki otluk alan da alev aldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, pamuk balyalarını söndürdükten sonra otluk alana da müdahale ederek yangının yayılmasını engelledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.