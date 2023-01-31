Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kuraklıkla ilgili risk oluşturacak duruma doğru ilerlediklerini, gelen yağışlar ise yetersiz olduğunu söyleyerek, “Pamuk ve mısırda su eksikliği düşüş gösterecek” dedi.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kuraklıkla ilgili risk oluşturacak duruma doğru ilerlediklerini, gelen yağışlar ise yetersiz olduğunu söyleyerek, “Pamuk ve mısırda su eksikliği düşüş gösterecek” dedi.

Diyarbakır’da yeterli yağmur ve kar yağışlarının olmaması üzerine ortaya çıkan kuraklıktan üreticilerin daha az etkilenmesi için kuraklık kriz merkezi ikinci kez oluşturuldu. Alınan tedbir ve bilgilendirme sonrası çiftçiler su sıkıntısı olan yerlerde pamuk ve mısır ekimini erteleyerek mercimek, buğday ve arpaya yöneldi. Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar yağış ayı olarak bilinen ekim ayından bu yana 145 milimetre yağış aldıklarını, geçen yıla oranla yüzde 20 artış gerçekleşirken uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 36 daha düşük olduğunu vurguladı.

“Mevsim itibariyle geldiğimiz noktada yıllı aldığımız yağış ekim ayından 145 milimetre yağış aldık" diyen Atalar, "Geçen yıla oranla yüzde 20 daha iyi ama uzun yıllar ortalamasında yüzde 36 gerideyiz. Ekilmiş olan hububat ve bakliyat için yağış herhangi bir risk oluşturmadı. Ama bundan sonra yağışların yetersiz olmasında risk ortamına gireceğiz. İlde 2. defa kuraklık krizi toplantısı gerçekleştirdik. Çınar Göksu Barajı’nda su yok, Devegeçidi Barajı’nda da su miktarında çok eksiklik var” dedi.

"Çınar Göksu ve Devegeçidi Barajı’nda su yetersizliği"

Atalar, yeterli yağış gerçekleşmediği taktirde ortaya çıkabilecek olumsuzluktan üreticilerin daha az etkilenmesi için Çınar Göksu ve Devegeçidi Barajlarına yakın çevrede tedbirler konusunda çiftçilerle görüşülerek pamuk, mısır gibi yerlere kısıtlama getirilmesini, daha az su tüketen ürünleri çiftçilerin ekmelerini söylediklerini dile getirdi. Atalar, “Çınar Göksu Barajı’nda su yok, Devegeçidi Barajı’nda da su miktarında çok eksiklik var. O bölgelerdeki çiftçilerimize su çok tüketen pamuk ve mısır gibi ürünler için tarlalarını bekletmemelerini, su tüketimi az olan nohut gibi ürünleri ekmeleri için uyardık, tedbirleri çiftçilerimize duyurduk” diye konuştu.

Kaçak suya karşı yüzde 50 hibeli tasarruflu basınç projesi

Kuraklığın olduğu yıllarda alınması gereken tedbirler konusunda bakanlığın basınçlı sulama sitemlerinin az su tüketimini sağlamak amacıyla yüzde 50 hibede desteği verdiğini hatırlatan Atalar, "Kaçak su ve gereksiz su tüketimi ile ilgili duyuru ve tedbirlerimizi aldık, kısıtlı tüketimi ve basınçlı olan su tüketimlerini öneriyoruz yüzde 50 hibelerle teşvik ediyoruz. Bu yıl 300 bin dekar alanı basınçlı sulama sistemi ile daha tasarruflu su tüketimini gerçekleştiren yüksek verim elde etmeyi sağlayan projeleri uyguluyoruz. Vahşi sulamayı Diyarbakır’da bitirilmek üzere genelde yağmurlama ve damlama sistemini kullanıyor” şeklinde konuştu.

"Pamuk ve mısırda düşüş"

Bu yıl ekili alanların ve ekilecek alanlarla ilgili bilgi veren Atalar, su eksikliğinden dolayı pamuk ve mısırda düşüş olduğunu arpa ve mısır ise aynı seviyede ekildiğini aktardı. Atalar, “Diyarbakır’da genelde yıllara göre değişmemekle beraber 3 milyon dekar buğday ve arpa ekimimiz oluyor. Bu yılda müracaatlar tamamlandı, son girişler oluyor. 600 bin dekar mercimek alanı, 800 bin dekar alanda pamuk ekim alanımız var. Su sıkıntısından dolayı tahminimiz 600 bin dekar alana ekilerek pamukta biraz düşüş olacağını düşünüyoruz. 300 bin dekar civarında mısır ekimimiz gerçekleşiyor” ifadelerine yer verdi.