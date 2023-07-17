Aydın’ın Didim ilçesinde beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla tarlalara asılan monitör tuzakların haftalık kontrolü gerçekleştirilirken, bazı bölgelerde pamukta dökülmeye sebep olan çizgili yaprak kurdu ve yeşilkurt zararlıları tespit edildi.

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarındaki haftalık kontrollerine devam ediyor. Beyaz altın için sahaya inen ekipler, Pamuk Entegre Mücadele çerçevesinde pamuk zararlılarının takibinin yapılması amacıyla astığı monitör tuzakları kontrol etti. Yapılan incelemelerin ardından bazı bölgelerde çizgili yaprak kurdu ve yeşilkurt görüldü. Pamukta dökülmelere yol açan bu zararlılar ile mücadele edilmesine dikkat çeken ilçe tarım yetkilileri, pamuk üreticilerini arazi taramalarını yaptırma çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlçemiz pamuk ekili alanlarında haftalık zararlı kontrolleri yapıldı. Bölgemizdeki pamuk alanlarında 1. sulamaların yapılmaya başladığı gözlemlendi. Pamuk yaprak pireleri, çizgili pamuk yaprak kurdu, ve kırmızı örümcek zararlıları yönünden arazilerinde tarama yapmaları çiftçilerimize tavsiye edildi” ifadeleri yer aldı.