Aydın’ın Efeler ilçesinde bir tarladan 22 çuval pamuk toplayan 7 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında,

Serçeköy Mahallesi’nde bir şahsa ait pamuk tarlasında Y.E.A, H.E., I.E.A, M.E.A, F.E.A, M.E.A , M.E.A isimli 7 şüpheli topladıkları 22 çuval pamuk ile hırsızlık yaptıkları esnada yakalandı. Pamuklar, tarla sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.