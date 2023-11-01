Aydın’ın Didim ilçesinde pamuk tarlasına gizlenen 13 düzensiz göçmen ile drone ile yapılan çalışmada aynı bölgeye bir kilometre mesafe uzaklıktaki 14 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Balat Mahallesi’nde icra edilen faaliyet esnasında pamuk tarlası içerisinde 13 düzensiz göçmen yakalandı. Bölgede dron ile yapılan araştırmada ise bir kilometre mesafede 14 düzensiz göçmen daha tespit edilerek yakalandı. Yakalanan 27 düzensiz göçmen adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.