Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde pamuk işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı. Kazada 13 çocuk işçi hafif şekilde yaralandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde pamuk işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı. Kazada 13 çocuk işçi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sularında Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, pamuk işçilerini taşıyan minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taşlara çarptı. Kazada 15 yaşlarındaki 13 pamuk işçisi hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılar, hastanede bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Minibüsün olay yerinden kaldırılması için çekici çağırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.