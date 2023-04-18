Pamuk Geçidi şehidi 4 astsubay, şehadetlerinin 31. yıl dönümünde dualarla anıldı. Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın mezarı başında anma programı yapıldı.

18 Nisan 1992 tarihinde Doğubayazıt-Iğdır Devlet karayolu üzeri Pamuk Geçidi mevkisinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde pusuya düşürülen Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli 4 astsubay, şehit edildi. Şehitlerden birisi olan Astsubay İstihkâm Teknisyen Kd. Üstçavuş İlhan Hamlı, şehadetinin 31. yıl dönümünde memleketi Samsun’da mezarı başında yâd edildi.

Pamuk Geçidi’nde İlhan Hamlı ile birlikte şehit düşen silah arkadaşları Şehit Astsubaylar Erkan Iğdır, Mustafa Karaçimen ve Naci Yıldırım da dualarla anıldı. Anma törenine katılanlar terörü lanetleyerek, "Türk ordusunun yanındayız, dualarımız Mehmetçiklerle beraber" mesajını verdiler.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın ağabeyi Ayhan Hamlı, "Tüm şehitlerimiz başımızın tacıdır. Şehidimiz İlhan Hamlı’nın kabri başında değerli hocamızın, sevenlerinin, kahraman gazilerimizin, acılı şehit yakınlarımızın katılımıyla düzenlediğimiz Pamuk Geçidi şehitlerimize 31. yıl dönümü seneyi devriyesi dua ve anma programımıza katılan tüm katılımcılardan Allah razı olsun. Hiç birisinin ayaklarına Allah taş değdirmesin. Hepinize ailemiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Şehitlerimizi unutmayanlara unutturmayanlara selam olsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez” dedi.

Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Şehit Gazi İşleri Kısım Amiri Piyade Asb. Kd. Bçvş. Erdoğan Kapusuz, şehidin devre arkadaşı E. Astsubay İstihkam Kıdemli Başçavuş Murat Saatci, şehidin annesi Bedriye Hamlı, gaziler ve şehit yakınları katıldı.