Ülkenin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın’ın Efeler ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar, pamuk ekim dönemini erteletti.

Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamukta, yeni sezon hazırlıkları devam ederken, son günlerde etkili olan yağışlar, bir yandan üreticilerin yüzünü güldürdü bir yandan da yeni ekime hazırlanan tarlaların tohumla buluşmasını erteletti. Aydın tarımının da tansiyonunu belirleyen ve zor şartlar altında üretilen pamukta fiyatların bu yıl yüksek olmasını bekleyen üreticiler, arazilerinde pamuk ekimleri için hazırlık yaparken yağmur engeline takıldı.

Bu yıl barajlardaki doluluk oranlarındaki düşüş üreticileri endişelendirirken, son günlerde yaşanan yağışlar ile toprak suya doydu. Etkili olan yağışların ardından “beyaz altın” için sahaya inen üreticilerden Rafet Bacak; “Pamuklar normalde bu dönemde ekilmiş olacaktı ancak son günlerdeki yağmurdan dolayı biraz gecikti. Sezon hazırlıkları devam ediyor. Yağışlar sebebiyle ekim süreci biraz ertelense de yağışlar sevindirdi. İnşallah barajlarımız dolmuştur” dedi.