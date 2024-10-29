Gaziantep’te Pamuk City Otel sahibi Mehmet Pamuk’a gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yakalanan 4 şahıstan 2’si tutuklandı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi’ndeki Pamuk City Otel sahibi ve Zafer Partisi kurucu il başkanı Mehmet Pamuk, otel önünde, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olayda Mehmet Pamuk ayağından yaralanırken saldırganlar kaçtı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile azmettirici olan bar sahibi ve işletmeci olmak üzere toplam 4 şüpheliyi yakaladı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Saldırıda hakaret iddiası

Öte yandan saldırgan şahsın ifadesinde Mehmet Pamuk ile yaşadıkları bir tartışma sonrası kendisine hareket ve küfür edildiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Gaziantep Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada da, "Pamuk City Otel sahibi Mehmet Pamuk‘un otel önünde beklediği esnada silahlı saldırıya uğraması olayı ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğümüz Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 2 şahıs tespit edilmiş, tabanca ile ateş eden şüphelinin daha önce Pamuk City Otelin yanında bulunan bir barda çalıştığı ve yakın zamanda işten ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile olayın azmettiricisi olan bar sahibi ve işletmecisi olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alınmış, 29 Ekim günü adli makamlara çıkarılacaktır” ifadelerini kullanılmıştı.