Antalya Kepez Devlet Hastanesinde "Dünya Palyatif Bakım Günü" etkinlikleri kapsamında Palyatif servisinde yatan hasta ve hasta yakınları için moral etkinliği düzenlendi.

Antalya Kepez Devlet Hastanesi, 13 Ekim "Dünya Palyatif Günü" dolayısıyla, Kepez ilçesinde bulunan Tev Kamile Cephanecioğlu Palyatif Bakım Kliniğinde yatan hasta ve hasta yakınları için özel bir moral etkinliği düzenledi. Etkinlik, müzik dinletisi ile başladı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Palyatif bakım hizmetlerini tanıtan bir video gösterimi ile devam etti. Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ramazan Gürkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının 2014 yılında Palyatif bakım yönelgesini yayınlaması ile Türkiye’de bu alandaki hizmetlerin hız kazandığını belirtti. Gürkan, hastanede toplam 70 yatak kapasiteleri ile Antalya’ya önemli katkılarda bulunduklarını vurgulayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Yaşlısına ve engellisine sahip çıkmayan toplumların gelecekleri olamaz"

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ise Palyatif bakımın önemine değinerek, İzmir’de yaptığı çalışmalarının deneyimlerini paylaştı. Özkan, "Ben çok küçükken annem bir kaza geçirmişti ve ben daha ilkokula gidiyordum. Kaza sonrasında felç olmuştu ve her gün evde yatıyordu, yürüyemiyordu. Ben küçüktüm ve annem bazı zamanlar evde kimse kalmadığında yalnız olduğu için çok düşünüyordum ve endişeleniyordum. İşte bu sağlık hizmetlerinin önemini buradan anlayabiliyoruz ve hizmetin kalitesini buradan anlayabiliyoruz. Yaşlısına ve engellisine sahip çıkmayan toplumların gelecekleri olamaz" sözlerinin ardından Antalya’ya da çocuk Palyatif bölümünü kazandırma hedefinde olduğunu ifade etti.

Kendisinin de sağlık personeli olduğunu ve babasına bakmakta güçlük çektiğini ifade eden bir hasta yakını, "O kadar kötü durumdaydık ki annemle ben babama bakmak için yetemiyorduk artık. Ben yoğun bakım çalışanıyım ama her gün nöbet tutmuş gibi babama bakmam gerekiyordu ve buna gücüm yetmiyordu. Daha sonra burayı bulduk ve burada yapabileceğimize hiç inanmıyorduk. Çalışanların ve annemin çabalarını gördükten sonra bir ilerleme kat ettiğimizi fark ettik. Buranın o kadar çok işe yaradığını gördük ki babam daha sonra kendi sağlığına kavuştu. Çok mutluyum iyi ki sağlık çalışanlarımız var, iyi ki burası kurulmuş" dedi.

İl Sağlık Müdürü Özkan ve etkinliğe katılan diğer sağlık yetkilileri, hastalarla birlikte pasta keserek moral etkinliğine destek verdi. Program, hastaların kendi yaptıkları el işleri sergisini gezmesi ile sona erdi.