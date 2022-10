Hastalara palyatif bakım ile yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik eden, ağrı ve sıkıntı veren belirtilerin kontrolünün yanı sıra hastanın yaşam kalitesinin artırılması ve hasta yakınlarının desteklenmesi sağlanıyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, “Dünya Palyatif Bakım Günü” dolayısıyla Palyatif Serviste tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanları etkinlikte bir araya geldi. Hastane yönetiminin katıldığı etkinlikte hasta ve hasta yakınlarına çeşitli ikramlarda bulunuldu. Hastanın hayat kalitesinin arttırılmasına yönelik palyatif bakım ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bu alanda sunulan hizmetleri desteklemek amacıyla belirlenen “Dünya Palyatif Bakım Günü” hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ile birlikte pasta kesilerek kutlandı.

Etkinlikte konuşan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halime Akyüz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11 yataklı Palyatif Servisi’nde düzenlenen etkinlikte, hastalar ve hasta yakınlarının bu zorlu süreçte moral ve motivasyon açısından desteklendiğini ve bir aile ortamında her konuda yanlarında olduğunu dile getirdi. Akyüz, “Bizler Palyatif Servisinde ana amacımız her zaman buradaki önceliğimiz kronik hastalıkları olan hastalarımıza ve tedavi ile tam sınırlandırma olan hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet ve eve hazırlık için yaptığımız bir hizmettir. Biz palyatif bakım servisinde hastalar eve gittiği zaman ihtiyacı olan her şey için biz her türlü hizmeti vermeye hazır hale getiririz. Bunun için,beslenmesinin ayarlanması, yara bakım hizmetlerinin ayarlaması ve ağrı kesicilerinin ayarlaması hizmetleridir. Diğer yandan normal kronik hastalıklarıyla ilgili ilaçların ayarlaması ve bunlarla ilgili tüm bakım hizmetlerine ilgili tecrübeli ve hekimlerimiz ve hemşirelerimizle bunların sağlanmasıdır. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ana amacımız her zaman olduğu gibi kaliteli, düzenli ve hastamıza daha güzel bir hizmet verilmek adına palyatif servisimizde her daim güzelleştirmek amacıyla işler yapmaktayız. Bütün palyatif hastalarımızın palyatif gününü kutluyorum, refakatçilerimizin palyatif gününü kutluyorum” dedi.

Geriatri Uzmanı Dr. Duygu Erbaş Saçar da, yaptığı açıklamada, palyatif bakımın Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ’yaşamı tehdit eden kronik hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan tüm sorunlarla karşılaşan hastalara yardımcı olduklarına dikkat çekip, ailede, ağrı ve diğer sorunların erken tanınması ve giderilmesi, fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması yolu ile ağrının önlenmesi ve hafiflemesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini getirmenin amaçlandığı bir yaklaşım’ olarak tanımlandığını kaydetti.

“Palyatif bakımda hasta birçok kanaldan destek alır”

Saçar, palyatif bakımda hastaların birçok kanaldan destek aldığını ifade ederek, “Hasta ve hasta yakını, güncel durum, hastalık ve muhtemel mevcut semptomlar hakkında ekipten bilgi edinir. Kendi yaşam deneyimleri ve hastalıkla ilgili tepkilerini dile getirir. Hekim palyatif tedavinin temeli olarak fiziksel ağrıları azaltır, semptomlar hakkında ekiple bilgi alışverişi sağlar, ekibi yönetir. Hemşire hasta ve hasta yakını ile yakın iletişimdedir. Hastaya tüm hemşirelik girişimlerinin yanında hastanın tüm bakımıyla ilgilenir. Terapist, psikolog, diyetisyen, gönüllü hasta bakanlarla palyatif hasta bakımı hastane, ev ortamı, bakım evlerinde ekip çalışmasıyla koordineli olarak yapılmaktadır. 11 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Servisinde, palyatif bakım ile yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik eden, ağrı ve sıkıntı veren belirtilerin kontrolünün yanı sıra hastanın yaşam kalitesinin artırılması ve hasta yakınlarının desteklenmesi de sağlanıyor” şeklinde konuştu.