A.Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor maçının ardından, "Buradan aldığımız 1 puanı cebimize koyacağız. Kazançtır, son dakika golü atan için sevinç verici, yiyen için üzüntü vericidir. Biz bugün mutlu olan taraftık, 1 puan bu şartlarda bizim için artı oldu" dedi.

A.Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor maçının ardından, "Buradan aldığımız 1 puanı cebimize koyacağız. Kazançtır, son dakika golü atan için sevinç verici, yiyen için üzüntü vericidir. Biz bugün mutlu olan taraftık, 1 puan bu şartlarda bizim için artı oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında A.Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, Antalya’nın zor bir deplasman olduğuna dikkati çekti.

Rakibin son haftalarda kötü sonuç almasına rağmen bir toparlanma beklediklerini ifade eden Palut, "Maça geçtiğimiz zaman ilk yarısı son derece dengeli geçen bir oyun vardı. Dönem dönem bizim daha domine ettiğimiz bir oyun vardı. İlk yarı başlangıcında Antalyaspor 10-15 dakika bizden daha istekli ve arzulu başladı. Bir hatamızdan buldukları golle de öne geçtiler. Daha sonraki bölüm ise bizim istediğimiz şekilde geçti. Biz golü bulabilirdik, Antalyaspor’da ikinci golü bulabilirdi" diye konuştu.

"Bizim için artı oldu"

Takımın verilerinden memnun olduğunu aktaran Palut, "Ama ikinci yarı gösterilen performanstan memnun değilim. Son dakikalarda kaçırdığımız şanslar, uzun toplar, artık kaybedilen bir maçın kurtarmanın son arayışlarıydı. Kendi oyun kültürümüzden uzaklaştığımız anlardı ama ne gariptir ki golü de böyle bir anda bulduk. Buradan aldığımız 1 puanı cebimize koyacağız. Kazançtır, son dakika golü atan için sevinç verici, yiyen için üzüntü vericidir. Biz bugün mutlu olan taraftık. 1 puan burada bu şartlarda bizim için artı oldu. Daha iyi oynamanın, daha iyi mücadele etmenin çalışmalarıyla daha iyi Konyaspor izletmeye çalışacağız. Düşüşte olan oyuncularım var. Bazı mevkilerde istediğime karşı verim alamıyorum. Bunları daha iyi duruma getirmek benim görevim. Sahadaki yükü paylaşmamız lazım. Takımda bazı oyuncuların üzerine yük fazlasıyla biniyor. Biz bunları daha iyi duruma getirmek için çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Maçta son dakikalarda gerginlik içinde yer alan Adil Demirbağ ile ilgili soruya Palut, son dakikalarda zaman zaman sinirlerin gerildiğini ve Adil’in ikinci sarıyı görme sınırına geldiği için maç biter bitmez hemen soyunma odasına gönderdiğini belirtti.