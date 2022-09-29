Elazığ’da yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu etkinliği düzenlendi.

Elazığ’da yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu etkinliği düzenlendi.

2022 yılı süresince trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Palu ilçesinde etkinlik düzenlendi. Palu İlçe Kaymakamı Hulusi Teke öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Kurum Yöneticisi ve Temsilcilerinin katımı ile Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri koordinesinde öğretmenler ve öğrenciler eşliğinde 11.00-12:30 saatleri arasında ilçede bulunan okul bölgeleri yaya geçitlerinde yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu etkinliği düzenlendi.