Afyonkarahisar’da bir kişi giyindiği paltosunun içerisine sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle polise yakalandı.

Afyonkarahisar’da bir kişi giyindiği paltosunun içerisine sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle polise yakalandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ruhsatsız silah ve tüfeklerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Camikebir Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak arama yaptı. Aramada şahsın giyindiği paltosunun içerisine sakladığı ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.