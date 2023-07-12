Antalya’nın Manavgat ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, kaldırma ve palmiyeye çarpan otomobil parçalara ayrılırken, araç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza; Sarılar Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Buse Öztürk’ün kullandığı 07 BEM 717 plakalı otomobil, Hastane Caddesi’nde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce refüj bordürüne, ardından da palmiyeye çarptı.

Kaza yapan araç palmiyeye çarptıktan sonra parçalara ayrılarak 50 metre giderken, araç sürücüsü parçalanan araçtan hafif yaralı olarak çıktı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücüsünün önemli bir şeyinin olmadığı bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen vatandaşlar, parçaları çevreye savrulan, motoru gövdesinden ayrılan araçtan sürücünün hafif yaralı olarak kurtulmasını hayretle karşıladı.