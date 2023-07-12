Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu palmiyeye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekibinin uzun çabası sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza; Side Mahallesi Kemer Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Side istikametinden gelip çevre yolu istikametine seyir halindeki Yasemin Coşar Çelik’in kullandığı 07 BFB 086 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj bordürüne ardından da refüjde bulunan palmiyeye çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, araç sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çaba harcadı. Sıkıştığı yerde dizine batan cismin daha fazla zarar vermemesi amacıyla uzun süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılan araç sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.