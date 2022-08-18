Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı çerçevesinde, Palm City Alışveriş Merkezinde 'Çanakkale Savaşları Gezici Müze' sergisi açıldı.

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı çerçevesinde, Palm City Alışveriş Merkezinde 'Çanakkale Savaşları Gezici Müze' sergisi açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 1915’de Çanakkale’de omuz omuza savaşan gazi ve şehitler anısına açılan Türkiye’nin en büyük sergisi, 30 Ağustos tarihine kadar 10.00- 22.00 saatleri arasında Palm City Etkinlik Alanı’nda devam edecek. Müzede Çanakkale Savaşları’ndan kalma eserler, mermiler, silahlar ve materyallerin yanı sıra Çanakkale Savaşlarını anlatan dokümanlar ve yazılar ziyaretçiler için sergilenecek.