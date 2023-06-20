İzmit Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde Saadet Uğuz ve öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı "Palet" adlı karma resim sergisi İzmitli sanatseverleri bekliyor

Saadet Uğuz ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Palet" isimli karma resim sergisi İzmit Belediyesinin Cumhuriyet Parkında bulunan Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi, 23 Haziran Cuma gününe kadar sanatseverleri bekliyor. Birçok sanatçının fırçasından çıkan onlarca tablodan oluşan sergi, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Serginin açılışında konuşan Ressam Saadet Uğuz, kendilerine bu imkanı sağladığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ederek, bütün sanatseverleri sergilerine beklediklerini ifade etti.