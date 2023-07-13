Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen patlamada, iş yerinden fırlayan kazan, yaklaşık 300 metre uzaktaki seranın içerisine düştü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir palet fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz sebebi henüz belirlenemeyen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları, fabrikaya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düştü. Olay anında şans eseri bölgede kimse bulunmaması faciayı önlerken, naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.