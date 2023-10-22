Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmaları ve dünyada eşi benzeri bulunmayan, yapım çalışmaları tüm hızıyla süren 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi hem Türkiye’nin hem de dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018 yılı Eylül ayında başlayan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi Başkanlığı’nda ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan kazı çalışmaları sürüyor. Bir taraftan kazı çalışmaları sürerken, diğer taraftan da Büyükşehir Belediyesi Kayseri Bilim Merkezi’ndeki laboratuvarda fosilleri ayağa kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yamula Barajı’nda bulunan 7,5 milyon yıllık fosillerin laboratuvar çalışmaları devam eden Kayseri Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu’na, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kazı Heyeti Başkanları Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Kayseri’de fil ve boynuzlugillere ait 7,5 milyon yıllık yeni fosiller hakkında bilgi verirken, Hacıbektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cesur Pehlevan ise kazı sürecini anlattı. Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Hisarcıklıoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri, Türkiye’nin ilk Paleontoloji müzesi için gün sayıyor. Müze dünyada önemli bir referans noktası olacak. Tek kelimeyle muhteşem ve etkileyici” dedi. Kayseri’de Yamula Barajı etekleri ile Barsama bölgesinde bulunan yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine ait gergedan, fil, mamut ve zürafa fosilleri Kayseri Bilim Merkezi’ndeki laboratuvarda büyük bir titizlikle temizlenerek müzeye hazırlandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Başkan Büyükkılıç’a hem teşekkür hem de tebrik etti.

Türkiye’nin tek Paleontoloji Müzesi’nden de bahseden Başkan Hisarcıklıoğlu; "Çalışmalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yapılıyor. Kazı heyetinde yer alan Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve tüm çalışma arkadaşlarını, bu önemli projeye büyük destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı kutluyorum. Hazırlıkları süren Türkiye’nin tek Paleontoloji müzesi inşallah en kısa sürede ziyarete açılacak” diye konuştu.