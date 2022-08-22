Selçuklu Sanat Akademisi’nde tiyatro eğitimi alan öğrenciler gala ile birlikte 3 gün boyunca “Paldır Güldür Şov” isimli çocuk oyununu sahneledi. Oyunu izleyen Konya’nın Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sanat Akademisi’nde çok güzel işler yapıyoruz” dedi.

Selçuklu Sanat Akademisi’nde tiyatro eğitimi alan öğrenciler gala ile birlikte 3 gün boyunca “Paldır Güldür Şov” isimli çocuk oyununu sahneledi. Oyunu izleyen Konya’nın Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sanat Akademisi’nde çok güzel işler yapıyoruz” dedi.

Selçuklu’da sanatın ve kültürün yeni adresi olan Selçuklu Sanat Akademisi’nde eğitimler meyvelerini birer birer vermeye başladı. Selçuklu Sanat Akademisi’nde “Paldır Güldür Şov” isimli çocuk oyununu sahneleyen öğrenciler başta Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı olmak üzere izleyicilerden büyük beğeni topladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın da keyifle izlediği oyuna tiyatro eğitimi alan çocukların velileri de eşlik etti.

“Sanat Akademisi’nde çok güzel işler yapıyoruz”

Selçuklu Sanat Akademisi’nde çok güzel işlere imza attıklarına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz inanıyoruz ki toplumumuz sanatla, kültürle, sporla gelişecek. Aslında bizim ana damarlarımız bu sanat, kültür ve spor. Şimdi çocuklarımız bize gösterdiler ki onlara imkan verdiğimiz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey yok. Burada adeta hepsi profesyonel bir tiyatro sanatçısıydı. Ben otururken şunu düşündüm biz bu ekiple herhalde onlarca televizyon programını gerçekleştirebiliriz. Çünkü o kadar yetenekliler ki, oynadıkları oyuna kendilerini o kadar adapte etmişler ki hepsi muhteşemdi, bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın hepsi bizim için değerli, hepsinin ayrı bir yeteneği var yeter ki onlara fırsat verelim. Çok da güzel anlattılar ne yapmamız gerektiğini. Biz onları hep kıyaslıyoruz başka çocuklarla. Aslında onların sadece kendileri olmalarına fırsat verdiğimiz zaman dünyanın en yetenekli çocukları, kızları ve erkekleri. Onun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve özellikle ailelerine de teşekkür ediyorum çocuklarını bize güvenip emanet ettikleri için, bizimle burada birlikte oldukları için. Burada görev alan çok değerli hocalarımıza, bütün Sanat Akademisi ekibine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada çok büyük bir emek var. İnşallah bunun devamı gelecek bu bir başlangıç. Çocuklarımız çok güzel bir başlangıç yaptılar. Burada bundan sonra da arzu ediyorum ki bu ekip kendisini daha da geliştirerek oyun sayısını belki artırarak çok büyük işlere imza atılacağına inanıyorum” dedi.

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“Çocuklarımızı keyifle izledik”

Selçuklu Sanat Akademisi drama eğitmeni Melike Çavuşlar da “Çok heyecanlıydık. Heyecan olmazsa bizim işimiz olmuyor. Bu akşam üçüncü ve son akşamımızdı. Paldır Güldür Şov’du bizimkisi. Sanat Akademisi’nin 125 çocuğun içerisinden seçilen, 24 öğrencimizle bu geceyi sergiledik. Çok da güzel oldu, keyif aldık. Skeçleri vardı, her biri birer böyle profesyonel oyuncu gibi onu sergilediler. Birkaç aydır çalışıyoruz, yaz tatillerini bize feda ettiler ama seve seve geldiler. Ailelerimize bu konuda çok destek oldukları için teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun kolaylıklar diliyorum. Bu iş sevmeden yapılmaz. Çocukların olduğu her yerde biz varız. Onlarla bir yola çıktık umarım devamı da bu şekilde gelir” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Tiyatrosu

2021 yılında eğitime başlayan Sanat Akademisinde şimdiye kadar 8-12 yaş grubunda 125 çocuğa drama eğitimi verildi. Bu çocuklardan tiyatro eğitimi almaya hak kazanan 24 öğrenci uygulamalı tiyatro eğitimi aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilerden oluşan Sanat Akademisi Çocuk Tiyatrosu İlk gösterisini Selçuklu Kongre Merkezi oda tiyatrosunda gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Melike Çavuşlar’ın, sahne amirliğini Çağatay Koyuncu’nun, teknik yönetmenliğini Aliye Selek Şeker’ in yaptığı Paldır Güldür Şov 3 seans halinde seyirciyle buluştu. Sanat Akademisi Çocuk Tiyatrosu yeni oyunlarıyla sahnede olmaya devam edecek.

“Paldır Güldür Şov” oyununu sahneleyen öğrenciler de oyunu sahnelemek için çok çalıştıklarını, eğitim ve oyunlar sahnesinde özgüvenlerinin arttığını ilk günkü heyecanlarını hep taşıdıklarını dile getirerek bu imkanları sağlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Öğrenci velileri de tiyatronun çocukları çok farklı ufuklara taşıdığını, çocukların kendilerini keşfetmesine imkan verdiğini ifade ederek bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu. Başkan Pekyatırmacı oyun sonrasında sahne alan çocuklara ödül vererek çocuklar ve aileleriyle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafında yer aldı.