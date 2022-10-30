Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından 1981 yılından beri devam eden ’Palandöken Dağı Cumhuriyet Tırmanışı’ bu yıl da başarılı bir şekilde tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından 1981 yılından beri devam eden ’Palandöken Dağı Cumhuriyet Tırmanışı’ bu yıl da başarılı bir şekilde tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Cumhuriyet’in ilanının 99’ncu yılında, Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine geleneksel tırmanışlarını başarı ile gerçekleştirdi. Atatürk Üniversitesi’nin değişik fakültelerinden toplam 303 öğrenci, Türkiye Dağcılık Federasyonu önceki başkanlarından Alaattin Karaca liderliğinde Palandöken’in karlı rotalarını aşarak tahmin edilen sürede zirveye ulaştı. Zirvede Türk bayrağı ve dev Atatürk posteri açan öğrenciler, saygı duruşunda bulunup hep birlikte İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra iniş yaparak etkinliği tamamladı.