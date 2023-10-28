Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri kapsamında Palandöken dağına tırmanış düzenlendi.

Palandöken Dağı 100. Yıl Zirve Bayrak Yürüyüşü geniş katılımla bugün gerçekleşti. İtfaiye Arama Kurtarma, JAK, PAK, AFAD ve STK mensuplarının katıldığı yürüyüşte 3 bin 200 rakımda dev Türk bayrağı açıldı, saygı duruşundan bulunularak İstiklal Marşı Okundu.

Yürüyüşe katılan Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik; “Hem bir cumhuriyet şehri hem de spor şehri. Şehrimizin yüzüncü yıl Cumhuriyet’in yüzüncü yılı anmaları kapsamında Palandöken’de böyle bir tırmanış etkinliği yapacağız. Gazilerimiz ve şehitlerimiz adına. Şehrimiz hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlara da böyle bir programı düzenledikleri, takip ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Yüzüncü yılımız kutlu olsun” diye konuştu.